El balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza porque llevará más tiempo converger a la meta del Banco de México (Banxico), de 3% más menos un punto porcentual, aseguró Galia Borja, subgobernadora del banco central.

“Nuestro balance de riesgos se ha dado al alza; es lo que arroja nuestro modelo, pero está sesgado a la alza en el sentido de que puede que tome más tiempo en suceder la convergencia a la meta de inflación”, comentó al participar en el foro El CEO.

Borja recordó que el mandato constitucional del Banco de México es procurar la estabilización del poder adquisitivo de la moneda y mantener una inflación baja y estable con una meta de 3%, pero se reconoce un intervalo de variabilidad de más menos uno por ciento.

Sin embargo, varios eventos han presionado a que se alcance este objetivo, entre ellos, el conflicto en Medio Oriente, que presionó los precios de los energéticos; mientras que a lo largo del año se ha observado una inflación subyacente, que es el precio de las mercancías, se han mantenido por arriba del 4%.

Tomará tiempo converger a la meta de inflación: Galia Borja Mateo Reyes

“Dentro de los riesgos que tenemos en nuestra lista ya desde hace un tiempo, en primer lugar es la persistencia en la inflación subyacente. Su participación es de 39% de todo el índice y lo que sí pueden ver es cómo ha bajado pero muy lentamente. Estuvo en 2022 y 2023 arriba de 5%. Y ya lleva 25 meses arriba de cuatro por ciento”, dijo la subgobernadora.

Bajo este panorama, Borja recordó que el Banxico mantiene su pronóstico de la convergencia de la inflación al 3% hasta el cuatro trimestre de 2026, ante las dificultades que observan para llegar más rápido a esta meta.

Finalmente, en materia económica, la subgobernadora reconoció que el crecimiento del PIB ha dado sorpresas al alza, por lo que se podrían ajustar los estimados de crecimiento.