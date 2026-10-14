Buen Fin 2026: ¿cómo saber si una oferta es falsa? Así puedes comparar precios en Profeco.

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, periodo en el que los consumidores podrán encontrar descuentos en bienes y servicios. Antes de comprar, conviene verificar si las promociones representan un ahorro real o si los precios anunciados son similares a los que tenían los productos antes de las ofertas.

Para facilitar esta tarea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite consultar y comparar los costos de distintos productos en establecimientos comerciales, así como revisar su evolución a lo largo del tiempo.

Esta información ayuda a identificar diferencias entre comercios y evaluar si un descuento representa una reducción real del precio o si el ahorro anunciado podría ser menor de lo que sugiere la publicidad.

¿Cómo usar la herramienta de Profeco para comparar precios?

Para consultar los precios de los productos durante el Buen Fin 2026, sigue estos pasos:

Ingresa al portal elbuenfin.profeco.gob.mx.

Ingresa al portal elbuenfin.profeco.gob.mx. Selecciona el lugar donde te encuentras o donde planeas realizar tus compras.

Elige una categoría según el producto que buscas.

Localiza el artículo y selecciónalo para ver sus precios.

Revisa y compara los precios: consulta los costos mínimos, máximos y promedio, así como su historial para identificar cambios.

Cuartoscuro

La plataforma contempla ocho categorías: audio y sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, TV y video, y ventilación.

Además, permite delimitar las búsquedas mediante filtros como alcaldía o municipio, tipo de producto y marca. Al seleccionar un artículo, el usuario puede consultar información de los establecimientos que lo comercializan, sus precios y el historial disponible.

De esta manera, si durante el Buen Fin un comercio anuncia un descuento, es posible revisar si el precio actual representa una reducción respecto de semanas anteriores. Esto ayuda a identificar posibles ofertas engañosas y tomar decisiones de compra mejor informadas.

¿Los precios del portal de Profeco son definitivos?

La respuesta es no. Los costos que muestra la herramienta de Profeco no son definitivos, ya que cada comercio puede modificarlos a lo largo del día según sus propias políticas comerciales.

El precio que aparece en la página de Profeco puede no coincidir con el que cobre el comercio al momento de la compra, tanto en sus sucursales como en sus tiendas en línea, debido a posibles cambios posteriores en sus tarifas.

Cuartoscuro

Profeco señala que los establecimientos son responsables de los cambios en sus precios y que el uso de los datos disponibles en la plataforma queda bajo responsabilidad de quien los consulta.

Por esta razón, se recomienda verificar el precio final directamente con el establecimiento antes de concretar una compra.

¿Cómo saber si una tienda participa oficialmente en el Buen Fin 2026?

Además de comparar precios, los consumidores pueden verificar si el comercio donde planean comprar está registrado oficialmente en el programa.

Para hacerlo, pueden consultar el sitio elbuenfin.org, que cuenta con un buscador de establecimientos participantes y permite revisar comercios físicos y tiendas en línea.

Esta consulta ayuda a comprobar si un negocio forma parte de la edición 2026 del Buen Fin antes de realizar una compra.