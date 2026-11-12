El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que es difícil que se modifique el rumbo comercial entre México y Estados Unidos, por la reconfiguración de las fuerzas políticas en el Congreso americano.

Sobre los recientes amagos recientes del mandatario Donald Trump, de duplicar los aranceles a los productos mexicanos si el país no detiene las caravanas de migrantes, el funcionario aseguró que estas declaraciones no ponen en riesgo el proceso de revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

“En México estamos en una de las mejores posiciones con Estados Unidos. Las declaraciones del presidente Trump veo difícil que se modifique el rumbo que llevamos comercialmente… Si vemos las cifras hay una baja cifra de personas pasando a Estados Unidos, entonces, no pareciera haber un proceso que pudiera poner en peligro las conversaciones comerciales”, dijo Ebrard al participar en el foro El CEO.

Abundó que el nuevo equilibrio político en Estados Unidos puede funcionar como incentivo para no realizar grandes cambios en el país.

“Ya tenemos un buen acuerdo comercial; pues tenemos un tratado vigente y cerca de 80% de exportaciones sin arancel. Además, mantenemos un diálogo avanzado en asuntos como los aranceles relacionados con la sección 232 para tratar de apostar o alinear las tarifas, todo eso nos da mayores ventajas”.

Difícil modificar el rumbo comercial con EU: Ebrard Mateo Reyes

Certidumbre a las empresas

Al ser cuestionado sobre la participación de México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), dijo que el objetivo es transmitir el mensaje de lo que México espera de la de la comunidad internacional, de la evolución del comercio y cómo se pueden limitar los conflictos y llegar a algunos acuerdos para darle certidumbre a las empresas y al comercio internacional.

“Este fue el origen principal de APEC en 1989. Para eso se creó. Para reglas predecibles en favor del crecimiento de la economía y del comercio internacional”.

También dijo que se busca que haya una posible coexistencia en la competencia económica que se vive en todo el mundo, y las tensiones que eso trae consigo; con ello, tener elementos de certidumbre a mediano plazo con los países en los que participa México en el comercio internacional.

En el evento también estuvo el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, quien habló sobre la labor de la comisión para otorgar financiamiento a las pequeñas empresas del país, a través de nuevos instrumentos en el mercado de valores.

“Los principales desafíos que tienen las empresas es la constitución de financiamiento; por ello, junto con el Banco de México impulsamos las emisiones simplificadas que buscan facilitar el acceso al financiamiento” .