Buen Fin 2026 generará más de 71 mil mdp en la CDMX

El Buen Fin 2026 generará una derrama económica de 71 mil 729 millones de pesos en la capital, estimó este miércoles la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, destacó que la Ciudad de México ocupará un rol estratégico y de liderazgo en esta edición del Buen Fin, ya que se prevé que concentre el 32.8 por ciento de las ventas totales del país.

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"Este comportamiento comercial estará respaldado por una gran convocatoria empresarial, ya que se estima una participación de entre 58 mil 800 y 62 mil 700 negocios de diversos giros", indicó a través de un comunicado.

Estimó que los productos más buscados por los consumidores serán del rubro tecnología y entretenimiento como pantallas de televisión, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas electrónicas, consolas y videojuegos físicos y digitales.

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También electrodomésticos y línea blanca como lavadoras, refrigeradores, estufas, freidoras de aire, licuadoras y cafeteras eléctricas.

"Se consolida como una de las compras más planificadas del año, impulsada por atractivos beneficios como las garantías extendidas y promociones de envío gratis", indicó.

Las prendas para toda la familia mantendrán un flujo constante de ventas. Liderearán la ropa de mujer, el calzado deportivo y los accesorios.

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Los consumidores buscarán principalmente productos de marcas reconocidas para el cuidado de la piel, para rutinas de skincare, así como perfumes y sets de fragancias para regalos navideños.

"Esta categoría ha escalado rápidamente en las preferencias de las últimas ediciones, mostrando un auge extraordinario en los canales digitales", señaló.

La Canaco CDMX hizo un llamado a la ciudadanía a realizar un consumo responsable y a llevar a cabo sus compras en establecimientos formalmente registrados en el Buen Fin, para garantizar la validez de las ofertas y el respaldo al comercio.

Asimismo, hace un llamado al sector empresarial para que ofrezca una experiencia de compra segura, eficiente y que beneficie de manera directa a la economía de las familias mexicanas.

El Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026.