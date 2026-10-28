Grupo GICSA: 37 años de trayectoria y una nueva etapa con el respaldo de las calificadoras

Con 37 años en el sector inmobiliario mexicano, Grupo GICSA (BMV: GICSA) —especialista en desarrollo y operación de centros comerciales, oficinas y proyectos de uso mixto— inicia una nueva etapa respaldada por Fitch Ratings, que le asignó la calificación nacional "A-(mex)" con perspectiva estable, y PCR Verum, que elevó su nota a "BBB/M" con perspectiva positiva.

Con más de 2,000 contratos vigentes, GICSA opera centros comerciales, oficinas y desarrollos mixtos en nueve estados y la CDMX, albergando marcas como Inditex, El Palacio de Hierro, Cinépolis y Coppel.

En sus resultados del tercer trimestre de 2026, los ingresos totales de GICSA sumaron Ps. 1,337 millones, 8 % más que en el mismo periodo de 2025; el ingreso operativo neto (NOI) fue de Ps. 1,060 millones (+9 %), con un margen de 80 %, y el EBITDA de Ps. 948 millones (+6 %). Las propiedades del portafolio recibieron 22 millones de visitantes (+4 %) y las ventas de sus arrendatarios crecieron 6 %, a Ps. 5,784 millones. Al cierre del tercer trimestre de 2026, su deuda consolidada se ubicó en Ps. 19,121 millones, 19 % menor que un año antes, con un índice de endeudamiento (LTV) de 25 % y sin vencimientos de capital hasta 2029, fuera de las amortizaciones programadas.

En su situación financiera, la compañía cuenta con el reconocimiento de las agencias que la califican. De acuerdo con Fitch Ratings, la calificación "A-(mex)" asignada "refleja la calidad de su portafolio, altos niveles de ocupación e incrementos en renta que sustentan una rentabilidad adecuada". La deuda neta/EBITDA UDM de la compañía se ubicó en 4.7 veces, tras la conclusión de su fortalecimiento financiero. PCR Verum ("BBB/M") elevó su calificación con perspectiva positiva en los últimos meses.

"Hoy GICSA cuenta con una estructura financiera sólida, un portafolio de activos extraordinario y una visión clara de hacia dónde queremos llevar a la compañía. El reconocimiento de las calificadoras confirma que vamos por el camino correcto, pero para nosotros esto es apenas el punto de partida. Lo más emocionante no es solamente lo que hemos logrado, sino todo lo que viene. Estamos enfocados en seguir evolucionando nuestro negocio, ser cada vez más eficientes y rentables, y consolidar a GICSA como un referente de innovación, crecimiento y liderazgo en el sector inmobiliario mexicano", afirmó Isaac Cababie Kibrit, director general adjunto de GICSA.

Con estos avances, GICSA se enfoca en seguir fortaleciendo la operación de sus activos, la evolución de su portafolio y las oportunidades de crecimiento de largo plazo, con el compromiso de corresponder a la confianza de sus inversionistas.

Sobre GICSA

Fundado en 1989, Grupo GICSA (BMV: GICSA) es líder en desarrollo y operación de proyectos inmobiliarios. Con 37 años de trayectoria y 90 desarrollos que suman 10 millones de m², su portafolio abarca centros comerciales, oficinas, usos mixtos, parques industriales y hoteles en nueve estados y la CDMX. Con más de 92 millones de visitantes anuales, GICSA impulsa la innovación y la creación de valor a largo plazo para mejorar la convivencia y conexión de las personas.