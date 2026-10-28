Leve avance del peso ante el dólar y atento a señales de la Fed; BMV abre con pérdidas

El peso frente al dólar inició la jornada de este miércoles con una apreciación de 0.25%, al cotizar en 18.6228 unidades por dólar, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con pérdidas, presionada por la cautela del mercado y la evaluación de los resultados corporativos del tercer trimestre.

La atención de los participantes del mercado está puesta en el anuncio de la Fed y en los comentarios de su presidente, Kevin Warsh, que podrían ofrecer señales sobre la trayectoria de las tasas de interés en los próximos meses.

El dólar se mantiene como referencia para los mercados

Durante las primeras operaciones, el tipo de cambio se ubicó en 18.6228 pesos por dólar, con un avance de 0.25% para la moneda mexicana, de acuerdo con la cotización reportada para la sesión.

El comportamiento del peso ocurre después de que el dólar alcanzara un máximo de dos semanas, lo que mantiene la presión sobre las divisas emergentes y aumenta la sensibilidad de los inversionistas a las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, señaló que el tipo de cambio podría moverse dentro de un rango acotado durante la jornada.

“Para la sesión, espero que el tipo de cambio opere dentro de un rango de consolidación entre 18.58 y 18.78 pesos por dólar”, indicó el especialista.

Decisión de la Fed: tasas de interés y perspectivas para el peso

Los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de referencia en el anuncio previsto para este miércoles. Sin embargo, los inversionistas estarán atentos al comunicado y a las declaraciones posteriores de Kevin Warsh para conocer las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

Una postura menos restrictiva de la Fed podría favorecer al peso mexicano. Por el contrario, señales de nuevas alzas en las tasas de interés podrían fortalecer al dólar y aumentar la presión sobre las monedas emergentes.

Mendoza explicó que una postura moderada de la Reserva Federal podría llevar al tipo de cambio hacia la zona de 18.52 a 18.60 pesos por dólar. En un escenario más restrictivo, la cotización podría avanzar hacia niveles de entre 18.75 y 18.84 unidades.

La expectativa de tasas estadounidenses más elevadas también podría reducir el atractivo de las operaciones de carry trade, estrategias mediante las cuales los inversionistas buscan aprovechar las diferencias entre los rendimientos de distintos países.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso de 0.55%, para ubicarse en 69,330.14 puntos Cuartoscuro/Estrella Josento

La Bolsa Mexicana abre con pérdidas

En el mercado accionario, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores registró un retroceso de 0.55%, para ubicarse en 69,330.14 puntos poco después de la apertura.

La caída refleja la cautela de los inversionistas ante la decisión de la Fed y la publicación de resultados financieros de empresas correspondientes al tercer trimestre del año.

La evolución de los mercados internacionales y las perspectivas sobre el costo del financiamiento en Estados Unidos también forman parte de los factores que los participantes consideran para ajustar sus posiciones.

GCC y Walmart de México lideran las bajas de la jornada

Entre las emisoras con mayores retrocesos al inicio de la sesión destacaron GCC y Walmart de México, ambas después de presentar sus resultados trimestrales el martes por la tarde.

Las acciones de GCC, empresa del sector cementero, descendían 3.59%, hasta 176.84 pesos. Por su parte, los títulos de Walmart de México perdían 2.21%, para cotizar en 47.77 pesos.

Los movimientos reflejan la reacción inicial del mercado a los reportes corporativos. Para determinar si las bajas se mantienen durante el día, será necesario observar el volumen de operación, la evolución de los indicadores generales y las nuevas evaluaciones de los inversionistas.