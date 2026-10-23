El Buen Fin 2026 se llevará acabo del 13 al 17 de noviembre del 2026, y los consumidores se enfrentan el reto de distinguir entre una rebaja autentica y un incremento artificial. A continuación, te decimos cómo funciona la herramienta de la Profeco que te dice si una oferta es real o falsa.

Para ayudar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición de la población la herramienta Quién es Quién en los Precios para El Buen Fin 2026, esta plataforma permite fiscalizar el comportamiento comercial de miles de artículos.

La plataforma funciona como un historial de transparencia que recopila datos directamente en piso de venta y canales oficiales, lo que permite a los compradores comprobar la evolución del costo de un producto semanas antes de que inicien las promociones masivas.

¿Cómo funciona la herramienta de la Profeco para el Buen Fin 2026?

La herramienta de la Profeco permite que los usuarios puedan contrastar las alternativas de precios de distintas tiendas durante el Buen Fin 2026. Son tres pasos los que deben seguir los usuarios:

Ubicación de la compra: El usuario elige su estado y municipio para acceder a los costos vigentes en las tiendas físicas de su localidad.

Definición de categoría: Se selecciona el rubro del bien que se planea adquirir, desde equipos de cómputo hasta enseres mayores.

Comparación de tiendas: En la herramienta se puede ver el producto a consultar y el precio.

Buen Fin 2026: Esta herramienta de Profeco te dice si una oferta es real o falsa (guía) Cuartoscuro

¿Cuáles son las categorías que se pueden consultar?

El catálogo de seguimiento de Profeco se enfoca en los segmentos de consumo duradero y tecnología, donde las variaciones de precios suelen ser más pronunciadas:

Cómputo y celulares: Laptops, monitores, impresoras, tabletas y teléfonos inteligentes.

Televisión y video: Televisores, proyectores, reproductores y accesorios.

Línea blanca: Refrigeradores, lavadoras, estufas y secadores.

Cocina: Licuadoras, cafeteras, hornos, batidoras y otros.

Fotografía: Cámaras fotográficas, de video y deportivas, y accesorios.

Ventilación: Ventiladores, enfriadores y extractores para el hogar.

Electrodomésticos: Aspiradoras, planchas, purificadores y aparatos para el hogar.

Audio y sonido: bocinas, barras de sonido, teatros en casa y sistemas estéreo.

¿Cómo exigir que se cumpla una oferta?

Además de la herramienta para comparar precios, el sitio integra canales para proteger los derechos de los consumidores.

Mediante el programa Conciliaexprés, los usuarios que experimenten incumplimientos en promociones, cobros indebidos o negativa de entrega pueden entablar un mecanismo de conciliación inmediata en línea con las cadenas comerciales inscritas al esquema, evitando procesos prolongados.