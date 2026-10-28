Fed congela tasas en 3.75%-4.00% previo a elecciones; advierte inflación elevada

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, optó por mantener las tasas de interés en el rango de 3.75%-4.00%, en línea con lo previsto por el mercado, decidiendo posponer cualquier ajuste en los costos del crédito hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses de la próxima semana y a la espera de contar con mayores elementos sobre la trayectoria de los precios.

Mediante una votación resuelta por diez votos a favor frente a dos en contra, la autoridad monetaria de Estados Unidos comunicó que sostendrá su tipo de interés de referencia en el rango de 3.75% a 4.00%.

No obstante, admitió que la inflación "permanece elevada", elevó su diagnóstico sobre la coyuntura económica y dejó entrever la posibilidad de aplicar incrementos adicionales dependiendo del comportamiento de las presiones inflacionarias.

"El acceso a información adicional permitirá al Comité evaluar con mayor precisión el rumbo adecuado de la política monetaria, con el fin de asegurar que la inflación retorne de manera oportuna a la meta del 2% establecida por el organismo", apuntó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano responsable de fijar el precio del dinero, en su más reciente declaración oficial. "El Comité garantizará la estabilidad de los precios".

La gobernadora de la junta, Lisa Cook —cuya remoción ha sido promovida por el presidente Donald Trump—, disintió de la decisión mayoritaria y respaldó un incremento de 25 puntos básicos. En idéntica postura se manifestó la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, una de las integrantes con perfil más restrictivo del panel, quien ya había votado en sentido contrario en la sesión de julio bajo ese mismo argumento.

El texto difundido por el banco central introduce un viraje significativo respecto al publicado tras el cónclave del 15 y 16 de septiembre, al incorporar ciertos matices de orientación prospectiva, una práctica que el presidente de la entidad, Kevin Warsh, había manifestado su interés por evitar.

Fed congela tasas en 3.75%-4.00% previo a elecciones; advierte inflación elevada REUTERS

En su balance de actividad, la Fed revisó al alza la descripción del desempeño macroeconómico, catalogando la expansión como "fuerte", por encima del término "sólida" empleado en septiembre. Asimismo, sostuvo que la inversión corporativa conserva dinamismo y que la creación de puestos de trabajo avanza al compás del crecimiento de la fuerza laboral.

El desenlace de la reunión coincidió plenamente con los pronósticos imperantes en Wall Street, luego de que diversos altos cargos institucionales sugirieran que no existía premura por encarecer de inmediato el dinero tras el ajuste de un cuarto de punto decretado el mes anterior, aun frente a los temores de que las presiones sobre los costos continúen permeando al resto de las actividades productivas.

Las cotizaciones de los energéticos se mantienen en niveles altos, destacando el encarecimiento del diésel, un componente neurálgico para la logística marítima, la producción agrícola y múltiples cadenas fabriles.

La evolución de la inflación y el encarecimiento generalizado de la vida se han posicionado como debates determinantes en la contienda política del próximo 3 de noviembre, fecha en la que se definirá si el Partido Republicano del mandatario Donald Trump retiene la mayoría en las dos cámaras legislativas, o si el bloque demócrata recupera el liderazgo y afianza facultades fiscalizadoras, incluidas las que atañen a la propia Reserva Federal.

En los mercados de renta fija y derivados, los operadores consideran que serán indispensables nuevas alzas a partir de diciembre y durante el transcurso de 2027 para domar la inflación, variable que se ubica cerca de un punto porcentual por encima de la meta del 2% y que ha exhibido avances prácticamente nulos a lo largo de los últimos meses.

El banco central acumula ya un periodo de cinco años y medio sin lograr situar la inflación en su objetivo institucional, una circunstancia que genera inquietud en sectores de la entidad ante el riesgo de que empresas y consumidores incorporen de manera estructural un ritmo más acelerado en la formación de precios.