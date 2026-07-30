Broxel impulsa la experiencia del usuario para acelerar la transformación financiera digital

En la economía digital, la experiencia del usuario se ha convertido en uno de los factores más determinantes para el éxito de cualquier servicio financiero. La rapidez, la facilidad de uso y la confianza ya no representan atributos adicionales, sino elementos indispensables para que los usuarios adopten una plataforma y permanezcan en ella.

Diversos estudios respaldan esta tendencia. De acuerdo con cifras citadas por Broxel, siete de cada diez usuarios abandonan una aplicación financiera durante el proceso de registro cuando encuentran fricciones en la experiencia digital, mientras que las instituciones que priorizan el diseño centrado en el usuario logran mayores niveles de crecimiento y retención.

En este contexto, la empresa mexicana ha orientado su estrategia hacia un modelo donde la tecnología no solo habilita servicios financieros, sino que elimina barreras para que personas y empresas puedan operar de forma más sencilla, segura y eficiente.

La experiencia del usuario como estrategia de negocio

La evolución del sector fintech ha elevado las expectativas de los consumidores. Hoy, abrir una cuenta, realizar una transferencia o aceptar un pago debe ser un proceso prácticamente inmediato. Cada segundo de espera o paso innecesario puede traducirse en la pérdida de un cliente.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestra que el uso de aplicaciones móviles para realizar operaciones financieras continúa creciendo en México, reflejando un cambio en los hábitos de consumo y una mayor demanda por soluciones digitales ágiles.

Para Broxel, esta realidad implica diseñar productos que reduzcan la complejidad operativa y permitan que la tecnología funcione de manera prácticamente invisible para el usuario.

Innovación enfocada en resolver necesidades reales

Bajo esa filosofía, la compañía ha desarrollado soluciones que buscan responder a distintos perfiles de usuarios y negocios.

Una de ellas es Tap to Pay, tecnología que transforma un teléfono Android compatible en una terminal de cobro mediante NFC, eliminando la necesidad de hardware adicional. La solución está orientada principalmente a pequeños comercios y emprendedores que buscan aceptar pagos electrónicos con menores costos de implementación y mayor flexibilidad.

La propuesta cobra relevancia en un mercado donde las soluciones SoftPOS mantienen un crecimiento acelerado, impulsadas por la digitalización del comercio y la necesidad de ampliar las opciones de pago para miles de negocios.

Otro ejemplo es la Bóveda Virtual, una herramienta diseñada para facilitar el ahorro mediante una experiencia completamente digital, ofreciendo liquidez inmediata y administración desde un mismo ecosistema financiero. El objetivo es acercar instrumentos formales de ahorro a usuarios que tradicionalmente han permanecido fuera del sistema financiero por la complejidad de los productos existentes.

Seguridad que fortalece la confianza

En los servicios financieros digitales, la experiencia del usuario también depende de la confianza que genera la plataforma. La protección de la información, la rapidez en las autenticaciones y la estabilidad de las operaciones forman parte de una misma experiencia.

Por ello, Broxel complementa su estrategia con una infraestructura tecnológica respaldada por Google Cloud y con certificaciones internacionales como PCI DSS v4.0.1, orientadas a fortalecer la seguridad en el procesamiento de información financiera y las transacciones digitales.

Más que incorporar nuevas funcionalidades, la apuesta consiste en construir servicios donde la tecnología opere de manera intuitiva, reduciendo obstáculos para que usuarios y empresas puedan concentrarse en lo verdaderamente importante: realizar operaciones financieras de forma simple, rápida y segura.

En un mercado donde cambiar de aplicación requiere apenas unos minutos, la experiencia del usuario se ha convertido en un diferenciador estratégico. Para Broxel, el reto no consiste únicamente en desarrollar productos financieros, sino en crear un ecosistema digital donde innovación, confianza y facilidad de uso impulsen una mayor adopción de los servicios financieros en México.