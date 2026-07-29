Brand Finance: Corona Extra se mantiene como la marca más valiosa de México.

Corona Extra se mantiene como la marca mexicana más valiosa, con un valor de 13.9 mil millones de dólares, reveló el informe México 50 2026 de Brand Finance.

Además, pese al entorno adverso, las marcas mexicanas demostraron ser resilientes, pues según el conteo, el valor total de las 50 más valiosas creció 17%, impulsado por el avance de 38 de ellas.

El valor de marca de Corona Extra subió 4.0% hasta los 13.9 mil millones de dólares, con lo cual conserva el primer lugar como la marca mexicana más valiosa.

De acuerdo con Brand Finance, en Estados Unidos, la cerveza se ha consolidado como una de las marcas de bebidas alcohólicas más reconocidas dentro del segmento de cerveza importada. Su desempeño también se benefició de su oferta sin alcohol, segmento que ha crecido 30% en los últimos cinco años.

En segundo lugar, y por tercer año consecutivo, se ubicó Modelo Especial, su valor subió como la espuma en 14%, hasta 8 mil millones de dólares, gracias al dinamismo que ganó desde que se convirtió en la cerveza más vendida en Estados Unidos en 2023.

La marca también ha ampliado su presencia internacional con su reciente lanzamiento en el Reino Unido, apoyándose en un posicionamiento que combina tradición y modernidad”, detalló el reporte.

En Estados Unidos, Modelo reforzó su presencia mediante mayor inversión en medios deportivos de futbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y alianzas clave a través de su campaña ‘Cerveza for Futbol’.

El éxito de las cervezas mexicanas refleja la fuerza del sector cervecero en su conjunto, el cual concentra el 33% del valor total del ranking, es decir, 26.4 mil millones de dólares repartidos en siete marcas.

Marcas resilientes

Laurence Newell, presidente ejecutivo de Brand Finance Americas, señaló que “las marcas mexicanas están demostrando resiliencia, ambición y capacidad para competir dentro y fuera del país”.

Unsplash

Lo anterior porque, el valor total de las 50 marcas más valiosas de México registró un repunte interanual del 17%, alcanzó 79.9 mil millones de dólares. Dicho avance supera el crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para 2026, proyectado en un 1.6 por ciento.

La más dinámica

Inbursa fue la marca con el mayor crecimiento del ranking. En un año logró crecer 78% hasta los 660 millones de dólares. Inbursa avanzó nueve posiciones frente a 2025 para ubicarse en el puesto 22, gracias al giro estratégico que la aleja de su enfoque tradicional en banca corporativa y grandes clientes, para orientarse hacia la banca minorista y el crédito a pymes, dijo Brand Finance.

Por su parte, Bimbo avanzó seis posiciones, se consolidó como la marca más fuerte del país, por su reconocimiento entre los consumidores.

Además, Banamex se ubicó en el puesto 10, tras concretar su separación de Citi.