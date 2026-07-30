¡Datos económicos impulsan al peso! Precio del dólar hoy 30 de julio de 2026

El peso mexicano registró un importante avance frente al dólar estadunidense, impulsado por un renovado apetito por activos de riesgo y por un dato de crecimiento económico en México que superó las expectativas del mercado.

La moneda mexicana cotiza en 17.3438 por dólar , lo que representa una apreciación del 0.50% en comparación con el precio de referencia de LSEG del cierre anterior.

¿Por qué está subiendo el peso mexicano hoy?

El tipo de cambio reaccionó de forma positiva tras la publicación de indicadores macroeconómicos clave tanto en México como en Estados Unidos:

Repunte del PIB en México: El Producto Interno Bruto (PIB) local mostró una recuperación durante el segundo trimestre superior a las previsiones de los analistas.

Resiliencia laboral en Estados Unidos: Aunque el crecimiento económico estadunidense se desaceleró en el segundo trimestre, la demanda interna se mantuvo sólida. Además, las solicitudes semanales de ayuda por desempleo aumentarán menos de lo proyectado.

Consumo y gasto personal: En junio, el consumo en el país norteamericano subió un 0,3% , mientras que el índice subyacente de precios del gasto en consumo personal (PCE) subió un 3,3%.

Panorama: ¿Qué pasará con la Reserva Federal?

Este bloque de cifras económicas será clave para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Apenas este miércoles, el banco central estadunidense decidió mantener sin cambios sus tasas de interés , por lo que la resiliencia de su mercado laboral y el comportamiento del gasto en consumo personal dictarían si la política monetaria restrictiva continuaría o si se vislumbra un ciclo de recortes en el corto plazo.

Dólar hoy a peso mexicano del 30 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 30 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.49 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta.

- 16.49 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta. Banamex - 16.83 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.83 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 30 de julio de 2026 • 10:45 hrs BBVA México Compra $16.49 Venta $17.62 Banamex Compra $16.83 Venta $17.80 Banorte Compra $16.20 Venta $17.70 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.90 Scotiabank Compra $16.80 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 10:45 horas

Con información de Reuters