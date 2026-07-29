Así evaluó Hacienda a los bancos en México: 46 obtienen calificación satisfactoria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la Resolución Final de la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple (EDB) correspondiente al ejercicio 2025. De las 49 instituciones de banca múltiple evaluadas, 46 obtuvieron una calificación satisfactoria, mientras que tres registraron un resultado no satisfactorio.

De acuerdo con la resolución, la evaluación se realiza cada año con el objetivo de medir la contribución de las instituciones bancarias al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, considerando sanas prácticas y usos bancarios.

Los resultados, sin embargo, tienen un alcance específico. La SHCP aclara que esta evaluación no mide la condición financiera, liquidez o solvencia de los bancos, por lo que una calificación no satisfactoria no debe interpretarse como una señal sobre la capacidad de una institución para hacer frente a sus obligaciones financieras.Estos son los bancos con resultado no satisfactorio

De las 49 instituciones consideradas en la evaluación correspondiente a 2025, tres obtuvieron un resultado final de “No satisfactorio”:

Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple

Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México)

Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple

El resto de las instituciones incluidas en la resolución recibió una calificación satisfactoria. En algunos casos, el resultado aparece como “Satisfactorio con observaciones”, lo que significa que la institución cumplió con los parámetros de la evaluación, aunque se señalaron aspectos que deben considerarse dentro del seguimiento correspondiente.

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Entre las instituciones con este resultado se encuentran Banca Afirme, Banco de Inversión Afirme, BNP Paribas México y Banco Bineo.

La resolución también incluye a instituciones de distintos tamaños y modelos de negocio, desde bancos de alcance nacional hasta entidades especializadas y filiales de grupos financieros internacionales.

¿Qué evalúa la Secretaría de Hacienda?

La Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple tiene su fundamento en el artículo 280 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), así como en los Lineamientos para la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple.

La metodología considera dos instrumentos principales: el Índice de Evaluación de Bancos y el Cuestionario Estratégico. Ambos son notificados a las instituciones durante octubre del año que será evaluado, conforme a lo establecido en la legislación.

Entre los elementos que se consideran están las actividades de intermediación bancaria, particularmente aquellas relacionadas con la captación de recursos y el otorgamiento de crédito.

También se revisan los productos y servicios que ofrecen las instituciones, así como la infraestructura disponible para realizar operaciones bancarias y la calidad de los servicios proporcionados a los usuarios.

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Otro de los componentes contempla el desempeño de los bancos en actividades de inversión y manejo de divisas. La metodología incorpora además aspectos relacionados con finanzas sostenibles e igualdad de género.

La evaluación busca, entre otros objetivos, fomentar el ahorro entre los distintos sectores y regiones del país y promover una adecuada canalización de esos recursos hacia una mayor cobertura regional del sistema bancario.Bancos con menos de cinco años de operación

La resolución establece un tratamiento particular para las instituciones que cuentan con menos de cinco años de operación al cierre del ejercicio evaluado.

En estos casos, la evaluación tiene fines exclusivamente indicativos y de seguimiento sobre su desempeño, operación y buenas prácticas implementadas. Por ello, estas instituciones no están sujetas a las medidas previstas en determinados artículos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para el ejercicio 2025, la resolución identifica a BNP Paribas México y Banco Bineo dentro de este grupo. Ambas instituciones obtuvieron un resultado de “Satisfactorio con observaciones”.

La SHCP señala que las instituciones de banca múltiple que cuentan con al menos un año de operación al cierre del ejercicio correspondiente son objeto de evaluación. La revisión permite así dar seguimiento al desempeño de las entidades que participan en el sistema bancario mexicano y a la manera en que contribuyen a las actividades de intermediación financiera.