Kapital acelera su rentabilidad y rebasa los 93,000 millones de pesos en activos

La institución financiera reportó una utilidad neta de 858 millones de pesos en el primer semestre de 2026; su cartera de crédito creció 220% anual y la captación avanzó 234%.

Kapital Grupo Financiero cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta acumulada superior a 858 millones de pesos, resultado que refleja la consolidación de su modelo de negocio, luego de varios años de expansión y fortalecimiento de su plataforma financiera para empresas.

Al cierre de junio, la institución alcanzó más de 93,000 millones de pesos en activos, mientras que su cartera de crédito llegó a 30,000 millones de pesos, un incremento anual de 220%. En tanto, la captación tradicional ascendió a 62,000 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 234% frente al mismo periodo del año anterior.

La entidad también reportó un Índice de Morosidad (IMOR) de 2.86%, un margen financiero acumulado de 768 millones de pesos y un índice de eficiencia de 34.9%, indicadores que, de acuerdo con la institución, reflejan un crecimiento acompañado de disciplina financiera y una adecuada administración del riesgo.

"Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos pasado de una etapa de aceleración a una etapa de consolidación", señaló René Saúl, cofundador y director general de Kapital Grupo Financiero, quien destacó que la estrategia seguirá enfocada en fortalecer la innovación tecnológica y la oferta de soluciones financieras para empresas.

Para la segunda mitad de 2026, la institución prevé continuar ampliando su presencia en el segmento empresarial mediante una plataforma que integra crédito, pagos, tesorería, inversión y comercio internacional, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la originación y administración del riesgo.