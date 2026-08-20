Bitcoin supera los 70 mil dólares tras medidas del Tesoro y apoyo de Trump

Las acciones de empresas vinculadas al sector de las criptomonedas y los principales activos digitales registraron alzas considerables este jueves, impulsadas por la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de deuda y el respaldo del presidente Donald Trump a un marco regulatorio claro para el sector.

La decisión del Tesoro de duplicar el volumen de su programa de recompra de bonos a largo plazo alivió la presión sobre el rendimiento de las notas a 30 años, que recientemente habían alcanzado niveles inéditos desde 2007. El ajuste técnico devolvió el apetito por los activos de mayor riesgo, favoreciendo de inmediato la cotización de los criptoactivos.

A la medida financiera se sumó una ola de cobertura de posiciones cortas (short squeeze) y la presión ejercida por la Casa Blanca sobre el Congreso para aprobar la denominada "Ley de Claridad". Esta legislación busca delimitar las facultades de supervisión entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), definiendo si los activos digitales deben catalogarse como materias primas o valores.

Comportamiento de los mercados

Ganancias en el sector corporativo:

Avanzó un 3.48% para ubicarse en 71,505 dólares, superando la barrera de los 70,000 dólares por primera vez desde junio.Se apreció un 2.46%, cotizando en 2,272 dólares, su nivel más alto en más de tres meses.

+10.37%+6.05%+4.00%+3.80%+0.42%

Pese al avance legislativo impulsado por el Ejecutivo, el proyecto enfrenta resistencia bipartidista en el Senado debido a objeciones sobre el conflicto de interés de funcionarios públicos con inversiones en activos digitales, en un contexto donde el propio mandatario declaró ingresos familiares por más de mil 400 millones de dólares procedentes de este sector durante 2025.