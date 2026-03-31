Los ataques de ransomware siguen al alza en todo el mundo y las víctimas aumentan, por eso, cada vez más empresas están adoptando una estrategia de respaldo de su información para estar protegidas.

De acuerdo con un análisis de IBM, el ransomware se identificó en 11% de los ciberataques detectados en América Latina durante 2025, mientras que Eset encontró que México es el segundo país más atacado de la región con una fuerte incidencia de phishing y ransomware.

Pese a lo anterior, la mayoría de las organizaciones no piensan mucho en las copias de seguridad hasta que ocurre un fallo o son atacadas por el cibercrimen

“Un disco duro falla, un servidor se bloquea, alguien borra accidentalmente algo por error. De repente, todos se dan cuenta de que esos archivos no eran solo datos almacenados en algún lugar, eran registros de clientes, sistemas financieros, meses de trabajo, a veces años”, resaltó el CEO y cofundador de DH2i, Don Boxley.

Por eso, consideró que el Día Mundial del Respaldo es un buen momento para recordar las medidas proactivas que se deben tomar para proteger a las empresas.

Dicho día se conmemora cada 31 de marzo con el fin de hacer que todas las personas tomen conciencia sobre la importancia de respaldar sus datos, es decir, contar con una copia de seguridad en otro dispositivo de los archivos más importantes como fotos y videos, documentos y correos electrónicos.

La primera vez que se celebró fue en 2011 debido a que un grupo de usuarios de Reddit se percató que muchas personas perdían sus archivos importantes por no tener copias de seguridad.

Para cambiar esta situación eligieron el 31 de marzo para propagar el lema “¡No seas tonto, haz una copia de seguridad de tus datos!”, algo que se convirtió en un movimiento mundial.

Ataques de ransomware al alza; empresas adoptan estrategia de respaldo Canva

Las opciones

Luciano Pérez, gerente de cuentas en Veeam Software, detalló que la mayoría de las empresas sigue respaldando en disco, mientras que las cintas se están dejando de utilizar porque es un producto mecánico que requiere mantenimiento y tiene pocos años de uso.

“También tenemos opciones para tener copias de respaldo en la nube pública a un costo fijo y seguro”, destacó en conferencia.

Añadió que varias empresas están llevando el resguardo de información a la nube debido a que en los últimos meses hubo un aumento significativo en el precio de los discos de estado sólido.

Para Larry O’Connor, fundador y director ejecutivo de Other World Computing, las empresas deberían implementar una estrategia de respaldo de ubicación múltiple.

De hecho, hay una regla implícita en la industria que es mantener al menos tres copias de los datos, en al menos dos dispositivos de almacenamiento diferentes y una copia que se encuentre fuera de las instalaciones.

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