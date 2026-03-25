Crunchyroll sufre filtración de datos

Crunchyroll es la nueva víctima de los cibercriminales, ya que sufrió una filtración de datos de aproximadamente 100 gigabytes que pondría en riesgo a miles de usuarios.

De acuerdo con la firma de ciberseguridad Hackmanac, la plataforma de streaming de video fue comprometida a través de una cuenta de empleado de uno de sus proveedores.

“Lo que permitió el acceso no autorizado y la filtración de aproximadamente 100 GB de datos, incluyendo análisis de clientes e información del sistema de tickets”, detalló la empresa en su perfil de X.

A esto se añade que el medio BleepingComputer fue contactado por el supuesto cibercriminal, quien explicó que la vulneración a Crunchyroll ocurrió el pasado 12 de marzo cuando, tras utilizar código malicioso, obtuvo el inicio de sesión de Okta de un agente de soporte de Telus International, la cual trabaja como proveedor de Crunchyroll.

Con esto logró descargar ocho millones de registros de tickets de soporte de Crunchyroll, los cuales contienen información como nombre del usuario, dirección de correo electrónico, dirección IP hasta ubicación geográfica general y el contenido de los tickets.

El mismo atacante comentó que casi no tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, ya que los tickets sólo tenían información básica de éstas, como los últimos cuatro dígitos o las fechas de vencimiento y muy pocos contenían números de tarjeta completos.

Añadió que su acceso fue revocado tras 24 horas, por lo que únicamente pudo robar datos fechados hasta mediados de 2025.

“El cibercriminal asegura haber enviado correos electrónicos de extorsión a Crunchyroll, exigiendo cinco millones de dólares a cambio de no filtrar públicamente los datos, pero no recibió respuesta de la compañía.”

BleepingComputer.

Crunchyroll respondió, a medios estadunidenses que se encuentra investigando la supuesta filtración.

“Estamos al tanto de las recientes denuncias y colaboramos estrechamente con destacados expertos en ciberseguridad para investigar el asunto”, añadió la empresa de streaming.

En lo que se obtiene más información, la recomendación para los usuarios es cambiar sus contraseñas, activar la verificación en dos pasos, no abrir correos sospechosos y revisar cualquier movimiento bancario.