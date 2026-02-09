¡Peso arranca la semana con el pie derecho! Precio del dólar hoy 9 de febrero de 2026

El peso mexicano avanza en la jornada de este lunes ante un débil desempeño de la divisa estadunidense, con lo que el precio del dólar hoy 9 de febrero de 2026 cotiza en $17.22 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.15% frente a los 17.25 pesos del precio de referencia del viernes. "Esperamos que la recuperación prevalezca, la perforación de los 17.20 fortalecerá la apreciación", indicó Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. "La próxima resistencia que podría enfrentar está ubicada en las 17.10", agregó.

Por la mañana se dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se aceleró en enero a un 3.79%. A su vez, la inflación subyacente avanzó a un 4.52%. Para el resto del día está previsto que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos Christopher Waller, Stephen Miran y Raphael Bostic se presenten en distintos eventos.

Dólar hoy a peso mexicano del 9 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 9 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.34 pesos a la compra y 17.48 pesos a la venta.

- 16.34 pesos a la compra y 17.48 pesos a la venta. Banamex - 16.64 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.67 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:42 horas

Con información de Reuters

vjcm