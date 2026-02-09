Inflación de México se acelera a 3.79% en enero de 2026

La inflación interanual de México se aceleró en enero de 2026, impulsada por el aumento en los precios de productos como los cigarros y los refrescos envasados al ubicarse en 3.79% en el primer mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un 3.79% a tasa interanual, por encima del 3.69% del mes anterior, al haber aumentado 0.38%. En el mismo mes pero de 2025 la inflación mensual fue de 0.29 % y la anual, de 3.59 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, subió 0.60 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías aumentaron 0.92 % y los de servicios, 0.30 por ciento.

En tanto, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.36 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.86 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno incrementaron 0.03 %.

Los rubros que más incrementos sufrieron en el período fueron los cigarrillos y los refrescos envasados debido al impacto de un aumento de impuestos que entró en vigor con el inicio del año. También influyeron en el INPC el aumento en los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Productos que subieron de precio en enero de 2026

Los productos y servicios que más subieron de precio en enero de este año, de acuerdo con el Inegi, fueron:

Limón, con un aumento del 21.21%

Cigarrillos, con un incremento del 14.51%

Plátanos, con una subida del 12.96%

Refrescos envasados, con un aumento del 5.53%

Productos que bajaron de precio en enero de 2026

En contraste, los productos y servicios que más bajaron de precio en enero de este año fueron:

Transporte aéreo, con una baja del 36.64%

Chile serrano, con una reducción del 25.51%

Otros chiles frescos, con una disminución del 12.19%

Lechuga y col, con una baja del 10.43%

Servicios turísticos en paquete, con una reducción del 8.79%

Cebolla, con una disminución del 8.79%

Huevo, con una baja del 6.31%

Inflación de enero respalda decisión del Banxico

El dato de la inflación de enero dado a conocer hoy por el Inegi respalda la decisión del Banco de México (Banxico) de interrumpir su ciclo de suavización monetaria la semana pasada, al confirmarse las presiones sobre los precios. El Banxico suspendió un largo período de recortes a la tasa clave de interés, al resaltar, entre otros factores, el impacto de los recientes cambios fiscales, aunque hacia adelante dejó ver que podría contemplar nuevos ajustes a los costos de los créditos.

En su aviso, la Junta de Gobierno del Banxico aplazó al segundo trimestre de 2027 el periodo de convergencia de la inflación al objetivo permanente de un 3%, desde su proyección anterior del tercer trimestre de este año.

La revisión de sus previsiones contempla además una mayor expectativa de inflación a lo largo de 2026, con lo que ahora se estima que el índice general cerraría el año en un 3.5%, frente a las predicciones previas del banco del 3.0%, y subió a un 3.4% su cálculo de la medida subyacente desde el 3.0% anterior.

Con información de Reuters

vjcm