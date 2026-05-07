AmCham descarta acuerdo bilateral en lugar del T-MEC

El director general y vicepresidente ejecutivo de la American Chamber of Commerce de México (AmCham), Pedro Casas Alatriste, descartó una eventual salida de Estados Unidos del acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC).

“Yo le asigno una probabilidad de cero a eso. No veo un escenario posible en el que Estados Unidos se salga del T-MEC”, afirmó durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.

Mencionó que, aunque persisten temas de tensión, particularmente en materia arancelaria y reglas de origen, el escenario más probable es una revisión gradual del acuerdo con mecanismos de seguimiento y continuidad.

Aseguró que las reuniones con funcionarios estadunidenses han dejado señales alentadoras para México dentro del nuevo enfoque comercial de Estados Unidos. “Escuché directamente del embajador decir que a México se le quiere dar un trato preferencial en materia arancelaria”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que el T-MEC se convierte en acuerdos bilaterales, Casas Alatriste consideró que esa es una posibilidad nula.

“Para irnos a un acuerdo bilateral se tendría que pasar por el Congreso, y la administración de Trump no tiene hoy los puntos, ni los votos, ni el tiempo necesario para llevar esto a una aprobación legislativa. Entonces podría ponerle también una probabilidad de cero”, explicó.

El empresario comentó que también existe la posibilidad de que se llegue a la revisión del tratado con un consenso de 16 años más de vigencia, pero donde se presionará a México para que cumpla con la implementación.

Descartan acuerdo bilateral en lugar del T-MEC Especial

Proveeduría

El directivo de AmCham reconoció que el gobierno de Estados Unidos y el de México tiene un interés importante por atraer de nuevo fábricas al territorio de América del Norte, de ahí que se debe impulsar la “norteamericanizar nuestras cadenas de proveeduría”.

Esto significa mayo integración regional, que los productos que se exportan entre los tres países tengan mayor contenido de componentes de la región y dejar de importar insumos asiáticos.

“Separarse cada vez más de la proveeduría china, que principalmente para México es un poco más negativa porque somos competidores directos de China, mientras que con Estados Unidos somos economías complementarias. Entonces, norteamericanizar nuestras cadenas de suministro es una coincidencia importante”.

Casas subrayó además que existe un reconocimiento creciente sobre el valor estratégico de una economía mexicana sólida para Estados Unidos.

En ese sentido, dijo que más allá de las diferencias propias de cualquier negociación comercial, la revisión del T-MEC también refleja una base de coincidencias estratégicas y oportunidades de integración que podrían fortalecer la competitividad de Norteamérica frente a los desafíos globales.