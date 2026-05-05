Peso avanza ante frágil cese el fuego entre EU e Irán

El peso mexicano inició la jornada del martes con una apreciación relevante frente al dólar, en un entorno internacional marcado por la incertidumbre geopolítica en el estrecho de Ormuz y la atención de los mercados a un frágil cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

La moneda local cotizaba en 17.3996 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.60% respecto al cierre previo, de acuerdo con datos de LSEG. El movimiento refleja una reacción positiva de los inversionistas tras la operación estadounidense para garantizar la navegación comercial en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Mercados atentos a la tensión geopolítica

El comportamiento del tipo de cambio está directamente influido por el desarrollo del conflicto en Medio Oriente. La casa de bolsa GBM subrayó en un análisis que “el frágil cese al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene, pese a una nueva escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz tras incidentes marítimos y ataques con misiles en Emiratos Árabes Unidos”.

Este contexto ha generado volatilidad en los mercados globales, aunque la intervención de Estados Unidos para reabrir el tránsito marítimo ha contribuido a moderar los temores sobre interrupciones en el suministro energético, lo que a su vez ha favorecido a monedas emergentes como el peso.

Expectativa por datos económicos en Estados Unidos

Además del frente geopolítico, los inversionistas mantienen el foco en indicadores clave de la economía estadounidense que podrían influir en la política monetaria. Entre ellos destaca la publicación del Índice de Gestores de Compras (PMI) de servicios de abril, así como la encuesta JOLTS sobre ofertas de empleo correspondientes a marzo.

A esto se suman los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, en particular la participación de Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión, en un evento en Washington. Sus declaraciones podrían ofrecer señales sobre el rumbo de las tasas de interés, un factor determinante para los flujos de capital hacia mercados emergentes.

Sede de la Bolsa Mexicana de Valores. Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

La Bolsa Mexicana retoma el impulso

En paralelo, la Bolsa Mexicana de Valores mostró una recuperación tras las pérdidas registradas en la sesión anterior. El índice líder S&P/BMV IPC avanzaba un 1.27%, ubicándose en 68,135.65 puntos, impulsado por el desempeño positivo de los mercados internacionales.

Entre las emisoras con mayores ganancias destacó Cemex, cuyos títulos subían un 3.51% hasta los 21.50 pesos. Le siguió Industrias Peñoles, con un avance del 2.65% a 895.54 pesos.

Este repunte bursátil sugiere una mejora en el apetito por riesgo, favorecida por la relativa estabilidad en el escenario internacional, aunque los analistas advierten que la volatilidad podría persistir ante cualquier deterioro en la situación geopolítica.

Un equilibrio frágil entre riesgo y oportunidad

El desempeño del peso y de la bolsa mexicana refleja el delicado equilibrio que enfrentan los mercados: por un lado, la posibilidad de una escalada en Medio Oriente; por otro, señales de resiliencia económica en Estados Unidos.

La combinación de factores externos —como la seguridad energética global— y variables internas —como la solidez macroeconómica de México— seguirá determinando la trayectoria de los activos financieros en los próximos días.

En este contexto, el peso mexicano continúa consolidándose como una de las monedas emergentes más sensibles a los flujos internacionales, reaccionando con rapidez tanto a episodios de incertidumbre como a señales de estabilización.

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