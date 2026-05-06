México consolida comercio con EU: crecen 6.7% las importaciones

Al cierre de marzo de 2026, las importaciones de mercancías de Estados Unidos desde México reportaron un aumento de 6.7% anual, con lo que su participación en las importaciones totales de EU alcanzó 16.9%, un incremento de 2.9 puntos porcentuales frente al 14.0% de marzo de 2025.

Por su parte, las exportaciones de mercancías hacia México, equivalentes a 14.8% de las ventas totales de Estados Unidos en marzo, se aceleraron 11.6% a tasa anual, de acuerdo con datos del U.S. Bureau of Economic Analysis.

De esta forma, México se posicionó como el principal comprador de bienes estadounidenses, seguido de Canadá, con 14.2 por ciento.

“En el primer trimestre del año, los principales socios comerciales fueron México con 16.3%, seguido por Canadá con 12.4%, China con 6.2%, Taiwán con 5.8% y Vietnam con 4.2%. En conjunto, estos países representan el 44.9% del comercio total de Estados Unidos”, señaló un análisis de Banco Base.

El reporte destacó que de continuar con esta tendencia en el 2026, China podría bajar al quinto lugar de participación en el déficit comercial de Estados Unidos, algo que no ocurre desde 1992, cuando se ubicó por debajo de Canadá, Japón, México y Alemania.

Analistas del Grupo Financiero Monex prevén que en lo que resta del año se mantenga esta dinámica y que pese a la revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) México consolidará su posición privilegiada.

Importaciones

Los principales productos mexicanos enviados a Estados Unidos fueron los reactores nucleares, calderas, máquinas; seguidos de las máquinas, aparatos y material eléctrico; perlas naturales o cultivadas y piedras preciosas, así como el equipo de computo.

Por otro lado, las importaciones que mostraron las mayores caídas anuales en el primer trimestre fueron los automóviles y tractores, velocípedos; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; la fruta y frutos comestibles.

Asimismo, también destacan los capítulos con altos aranceles hierro y acero que mostró una contracción de 54.15 por ciento.

“Estos datos presentan, una mala noticia para México, pues las importaciones que Estados Unidos realiza desde México de la industria automotriz han ido a la baja, mientras que, por el contrario, las importaciones de equipo de cómputo siguen con un gran impulso”, dijo Banco Base.

Cumplen con T-MEC

El reporte de Banco Base señala que el arancel cobrado hacia México bajó de 3.69% a 3.39% en marzo, ubicándose en la posición 28 entre los 35 países con los que Estados Unidos más importa y siendo el menor arancel pagado desde marzo del 2025.

Así, en marzo, de las importaciones hechas desde México, 87.40% cumplió con el T-MEC, ubicándose muy por encima del cumplimiento de la primera mitad del año, menor al 50 po rciento.

Con esto, el 84.22% de las importaciones hechas desde México entraron libres de arancel, bajando desde lo observado en febrero de 84.50 por ciento.

Entre los 35 países de los que más importa Estados Unidos, China es el que tiene el mayor arancel con 22.01 por ciento, seguido por Camboya con 20.92 por ciento, Indonesia con 14.68% y Turquía con 12.58 por ciento.