Peso y bolsa suben por señales de posible acuerdo entre EU e Irán

El peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron este miércoles su segunda jornada consecutiva de ganancias, en un contexto marcado por un renovado apetito global por activos de riesgo, ante señales de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en el Golfo.

La expectativa de un entendimiento entre Washington y Teherán ha generado un entorno más favorable para los mercados emergentes, particularmente para México, cuya moneda y activos financieros suelen reaccionar con sensibilidad a los cambios en la percepción de riesgo internacional.

Peso se fortalece frente al dólar

En el mercado cambiario, el tipo de cambio se ubicó en 17.2423 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.74%, en paralelo a un debilitamiento generalizado de la divisa estadounidense frente a otras monedas.

Durante la jornada, el peso llegó a fortalecerse hasta las 17.1969 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 17 de abril, reflejando el optimismo de los inversionistas ante la posible distensión geopolítica.

El movimiento responde, en gran medida, a la expectativa de que una eventual resolución del conflicto reduzca la incertidumbre en los mercados energéticos y financieros.

Optimismo por señales diplomáticas en el Golfo

De acuerdo con información disponible, Irán se encuentra evaluando una nueva propuesta presentada por Estados Unidos, mientras fuentes cercanas a las negociaciones indican que ambas naciones estarían cerca de alcanzar un memorándum preliminar para frenar la guerra.

Este posible acuerdo dejaría pendientes temas estructurales como el programa nuclear iraní, pero abriría la puerta a una reducción inmediata de tensiones.

Felipe Barragán, estratega senior de la firma Pepperstone, explicó:

“El optimismo observado durante la sesión de ayer parece extenderse ante la posibilidad de que EU e Irán alcancen un acuerdo de paz”.

Añadió que “el factor dominante en la sesión es la evaluación por parte de Irán de una nueva propuesta estadounidense, situación que ha impulsado el apetito por activos de riesgo”.

Datos laborales en EU refuerzan el contexto positivo

El entorno externo también se vio influido por la publicación de datos sólidos del mercado laboral estadounidense. El empleo privado creció en 109,000 puestos en abril, según el informe de ADP, superando las expectativas de los analistas.

Estos datos refuerzan la percepción de resiliencia de la economía estadounidense, aunque también mantienen la atención sobre las decisiones de la Reserva Federal (Fed), que recientemente optó por mantener sin cambios las tasas de interés.

En este sentido, Alberto Musalem, presidente del Banco de la Fed de San Luis, advirtió que los riesgos se han desplazado hacia una mayor inflación, lo que podría prolongar el periodo de tasas elevadas.

Bolsa Mexicana de Valores repunta con fuerza

En el mercado accionario, el principal índice de la BMV avanzó un 1.21%, alcanzando los 69,422.52 puntos, impulsado por el desempeño positivo de emisoras clave.

Las acciones de Industrias Peñoles lideraron las ganancias con un alza del 8.31%, beneficiadas por el repunte en los precios de metales como la plata, uno de sus principales productos.

Por su parte, los títulos de Cemex subieron un 3.49%, ubicándose en 23.16 pesos, su nivel más alto desde mayo de 2008, tras la publicación de resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado.

En el mercado de deuda, los bonos gubernamentales mostraron movimientos moderados. El rendimiento del bono a 10 años descendió a 9.21%, mientras que el de 20 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 9.70%.

Este comportamiento sugiere una relativa estabilidad en las expectativas inflacionarias y en la percepción de riesgo país, en línea con el entorno internacional más favorable.

El desempeño del peso y de la Bolsa mexicana en las próximas sesiones dependerá en gran medida de la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como de los datos económicos clave que se publiquen en los próximos días.

Particularmente relevante será el informe de empleo estadounidense previsto para el viernes, considerado un indicador determinante para anticipar los próximos movimientos de la política monetaria de la Fed.

En un contexto global interconectado, la combinación de factores geopolíticos y datos macroeconómicos continuará definiendo la dirección de los mercados financieros, donde México se mantiene como uno de los principales receptores de flujos en economías emergentes.

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