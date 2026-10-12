AIEJA propone tecnología para evitar apuestas entre menores

La disponibilidad de las plataformas digitales de apuestas plantea desafíos para la prevención del juego problemático, particularmente en lo relacionado con la exposición de jóvenes a estos contenidos y la restricción del acceso a menores de edad. Ante este panorama, la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) propone fortalecer las medidas preventivas y aprovechar herramientas tecnológicas para identificar conductas de riesgo.

La asociación, presidida por Miguel Ángel Ochoa Sánchez, considera necesario reforzar la coordinación entre autoridades, especialistas en salud mental y empresas del sector para ampliar las medidas de protección a los usuarios. Entre las acciones planteadas figuran la verificación de edad, el establecimiento de límites de tiempo y gasto, y el fortalecimiento de los mecanismos de autoexclusión.

AIEJA también plantea aprovechar la tecnología para identificar patrones de juego que puedan representar un riesgo para los usuarios, como parte de las medidas orientadas a prevenir conductas problemáticas. Estas herramientas buscan complementar las acciones de protección en un entorno donde las apuestas pueden realizarse prácticamente en cualquier momento.

La asociación considera necesario reforzar las acciones de información dirigidas a los jugadores. Entre sus recomendaciones figuran establecer presupuestos para las apuestas, evitar el uso de dinero destinado a cubrir necesidades básicas, no recurrir a préstamos para jugar y abstenerse de realizar nuevas apuestas con el propósito de recuperar pérdidas económicas.

En cuanto a las responsabilidades de las empresas del sector, AIEJA señala la importancia de capacitar al personal, proporcionar información clara sobre los riesgos asociados con las apuestas y facilitar el acceso a mecanismos de autoexclusión y orientación especializada. Estas acciones forman parte de las medidas que el organismo plantea para fortalecer la prevención del juego problemático.

AIEJA propone tecnología para evitar apuestas entre menores Especial

La asociación sostiene que la atención de esta problemática requiere la participación de autoridades, especialistas en salud mental, instituciones educativas, familias, organizaciones de la sociedad civil y empresas. De acuerdo con su planteamiento, la colaboración entre estos actores permitiría establecer mecanismos de prevención y evaluar sus resultados.

De acuerdo con cifras difundidas por AIEJA en agosto de 2026, en México operaban 423 casinos distribuidos en 30 entidades federativas, bajo 38 empresas permisionarias. La infraestructura incluye más de 100 mil máquinas autorizadas y alrededor de 80 plataformas legales de juego en línea. Según las estimaciones del organismo, el sector aporta aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera cerca de 200 mil empleos directos e indirectos.

En el ámbito digital, según estimaciones difundidas previamente por AIEJA, más del 60% de las apuestas digitales realizadas en México se efectúan a través de plataformas extranjeras que operan fuera de la regulación nacional. Ante este panorama, la asociación considera prioritario desarrollar disposiciones reglamentarias específicas para el entorno digital, además de fortalecer la supervisión y combatir la oferta ilegal. Finalmente, reiteró su disposición a mantener el diálogo con las autoridades y los sectores involucrados para impulsar medidas de protección y promover prácticas de juego responsable con límites definidos.