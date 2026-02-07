¿Quieres ahorrar? Usa estos 5 métodos para generar ingresos pasivos

Ahorrar en México puede ser un reto cuando los gastos cotidianos aumentan y el ingreso mensual parece no alcanzar. Por eso, cada vez más personas buscan ingresos pasivos, es decir, fuentes de dinero que no dependen de trabajar horas extra todos los días, sino de una inversión inicial de tiempo, capital o conocimiento.

Aunque ningún método es completamente automático desde el inicio, existen opciones accesibles y legales que permiten mejorar las finanzas personales a mediano y largo plazo.

De acuerdo con instituciones financieras y organismos oficiales, generar ingresos pasivos también ayuda a fortalecer la cultura del ahorro, diversificar el patrimonio y reducir la dependencia de una sola fuente de ingreso. A continuación, te compartimos cinco métodos populares y viables en México, ideales para quienes quieren empezar a ahorrar sin asumir riesgos innecesarios.

Cinco formas comprobadas de generar ingresos pasivos y cuidar tu dinero

1. Invertir en CETES y bonos gubernamentales

Una de las opciones más seguras en México son los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES). A través de la plataforma Cetesdirecto, cualquier persona puede invertir desde montos bajos y obtener rendimientos sin intermediarios. Aunque no generan grandes ganancias inmediatas, son ideales para principiantes y para proteger el ahorro de la inflación, según información del Banco de México y la Secretaría de Hacienda.

Los ingresos pasivos ayudan a fortalecer el ahorro y la estabilidad financiera. Pexels.

2. Rentar una propiedad o habitación

La renta de inmuebles sigue siendo una de las formas más tradicionales de ingreso pasivo. No es necesario contar con una casa extra; muchas personas rentan una habitación, un departamento pequeño o incluso un espacio de estacionamiento. Plataformas digitales facilitan la administración y el cobro, aunque es importante considerar gastos de mantenimiento e impuestos, como señala el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

3. Fondos de inversión y ETFs

Los fondos de inversión y los ETFs (fondos cotizados en bolsa) permiten invertir en diversos activos sin necesidad de ser experto. En México, casas de bolsa reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ofrecen productos que reparten rendimientos de forma periódica. Este método es atractivo para quienes buscan ingresos constantes y diversificación financiera.

4. Crear contenido digital monetizable

Aunque requiere esfuerzo inicial, crear contenido en blogs, videos, podcasts o redes sociales puede convertirse en una fuente de ingresos pasivos. La monetización se logra mediante publicidad, afiliaciones o venta de productos digitales. De acuerdo con expertos en economía digital, una vez que el contenido está bien posicionado, puede generar ingresos durante meses o incluso años con poco mantenimiento.

5. Derechos de autor y productos digitales

Libros electrónicos, cursos en línea, música, fotografías o plantillas digitales son ejemplos de activos que pueden venderse repetidamente sin necesidad de recrearlos. En México, los derechos de autor están protegidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), lo que brinda certeza legal a quienes apuestan por este modelo de ingreso.

Generar ingresos pasivos no significa enriquecerse de la noche a la mañana. Todas estas opciones requieren planeación, constancia y, en algunos casos, asesoría financiera. Sin embargo, bien utilizadas, pueden convertirse en un apoyo clave para el ahorro y la estabilidad económica.

Elegir el método adecuado dependerá de tus objetivos, tu tolerancia al riesgo y el capital disponible.