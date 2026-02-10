¡Peso retrocede tras dato económico de EU! Precio del dólar hoy 10 de febrero de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este martes tras dos jornadas de ganancias, con lo que el precio del dólar hoy 10 de febrero de 2026 cotiza en $17.22 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en banco de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.24% frente al precio de referencia del lunes, siguiendo un debilitamiento de los mercados en el exterior tras la publicación de un informe más débil que lo previsto de las ventas al por menor de Estados Unidos. En las dos sesiones anteriores el peso mexicano acumuló un retorno del 1.8%.

Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en diciembre frente al mes anterior, según datos del Departamento de Comercio. Los analistas anticipaban que la cifra subiría un 0.4% en el periodo.

Para el resto del día la atención de los inversionistas está puesta en la participación de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, Beth Hammack y Lorie Logan, en distintos actos públicos.

Dólar hoy a peso mexicano del 10 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 10 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.39 pesos a la compra y 17.53 pesos a la venta.

- 16.39 pesos a la compra y 17.53 pesos a la venta. Banamex - 16.69 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.69 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banorte - 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.

- 16.05 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:21 horas

Con información de Reuters

vjcm