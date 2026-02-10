Banco Azteca amplía su oferta de valor con la incursión en Fondos de Inversión

Banco Azteca anuncia su incursión en el mercado de Fondos de Inversión, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones financieras integrales, accesibles y alineadas con las necesidades de sus clientes. Este lanzamiento representa una nueva etapa en la estrategia de inclusión financiera de la institución, al acercar alternativas de inversión profesional a segmentos de la población que históricamente habían estado fuera de este tipo de instrumentos.

Banco Azteca fortalece su propuesta de valor integral, acompañando a sus clientes en cada etapa de su ciclo de vida financiero. Con el respaldo de su plataforma digital de clase mundial, la institución traslada al ámbito de las inversiones la misma filosofía de simplicidad, accesibilidad y cercanía que ha caracterizado su oferta de productos financieros.

Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, comentó:

Esta incursión es consistente con el papel histórico que Banco Azteca ha desempeñado en la democratización de los servicios financieros en México. A través de productos emblemáticos como Cuenta Guardadito, el banco ha permitido que millones de personas accedan por primera vez al sistema financiero formal. Hoy damos un paso adicional al poner al alcance de más mexicanos herramientas que tradicionalmente eran percibidas como complejas o exclusivas”.

Inversión en Fondos de Inversión

Invertir en Fondos de Inversión es un proceso sencillo e intuitivo: basta tener la app de Banco Azteca y una cuenta sin límite de depósitos. En solo tres pasos —seleccionar Fondos de Inversión, elegir la cuenta e ingresar el monto a invertir—, los clientes podrán comenzar a vivir una nueva experiencia para hacer crecer su dinero, reflejando el compromiso institucional de eliminar barreras y facilitar decisiones financieras informadas.

Con esta iniciativa, Banco Azteca reafirma su evolución como una institución financiera integral y mantiene su propósito de ser el banco de los mexicanos, ampliando las oportunidades para que más personas hagan crecer su patrimonio y fortalezcan su futuro financiero.

*mvg*