El aguinaldo 2026 está por llegar y este pago es uno de los más esperados por los trabajadores mexicnso, sin embargo, con frecuencia este ingreso adicional suele disiparse en compras impulsivas o gastos efímeros de temporada. A continuación, te presentamos la fórmula de Profeco para evitar deudas y hacer crecer tu dinero.

Para hacer que el aguinaldo dure y se eviten deudas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentaron una fórmula con el fin de administrarlo equilibradamente y evitar caer en complicaciones económicas durante el arranque de 2027.

1. Cubrir gastos fijos y proteger el historial crediticio

El primer consejo es pagar todos compromisos financieros y anticiparse a gastos fijos.

Destinar un porcentaje del aguinaldo al pago adelantado de colegiaturas, predial, seguros vigentes, créditos hipotecarios o adeudos en tarjetas de crédito —en particular aquellos instrumentos con tasas de interés elevadas— permite aliviar la carga económica del hogar.

De acuerdo con las instituciones, ignorar el seguimiento de los pasivos tras una temporada de alto consumo expone a las familias a recargos por intereses moratorios y comisiones que disparan la deuda, a la eventual suspensión de líneas de crédito o servicios y a reportes negativos en el Buró de Crédito que dañan la calificación para futuros financiamientos.

Aguinaldo 2026: La fórmula de la Profeco para que tu dinero rinda más allá de diciembre Cuartoscuro

2. Fondo de reserva y compras con impacto duradero

Los expertos recomiendan la creación de un fondo de reserva para imprevistos y eventos especiales con el aguinaldo.

Apartar una porción del dinero recibido protege el patrimonio frente a emergencias médicas o contingencias del hogar, al tiempo que proporciona solvencia para financiar actividades recreativas o experiencias a lo largo del año sin necesidad de financiar los gastos mediante plásticos bancarios.

La meta es procurar que el beneficio del aguinaldo rinda durante varios meses continuos. La Condusef recomienda gastar el dinero en bienes duraderos e inversión en capital humano.

En lugar de adquirir artículos de corta vida útil, se aconseja priorizar elementos de uso cotidiano que mejoren directamente la calidad de vida, como una silla ergonómica para la oficina, un colchón de calidad, mejor iluminación o una computadora para el trabajo.

En paralelo, invertir en cursos de idiomas, computación, diseño, fotografía o cocina representa una vía para adquirir habilidades prácticas y generar nuevas oportunidades en el ámbito profesional o personal.

3. Instrumentos formales de inversión y consumo responsable

En caso de contar con dinero extra del aguinaldo tras pagar todos los gastos, la recomendación es hacer crecer los recursos en productos formales del sistema financiero.

Una herramienta accesible son los Cetes con rendimiento liquidable al vencimiento, los cuales garantizan la devolución del capital más los rendimientos pactados al finalizar el plazo acordado, permitiendo reinvertir el total para capitalizar ganancias.

Para evaluar las mejores alternativas y comparar rendimientos reales del mercado, los organismos recomiendan utilizar el Simulador de Ahorro e Inversión desarrollado por la Condusef.

Por último, los especialistas precisan que consentirse también es parte de un manejo sano del presupuesto familiar, siempre y cuando se elijan compras meditadas que no generen deudas adicionales y cuyas condiciones comerciales hayan sido verificadas con anticipación.