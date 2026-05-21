La modernización de acuerdo comercial México-Unión Europea responde a nuevas prioridades económicas y geopolíticas, así como a los desafíos globales que han emergido en el comercio mundial, aseguró Francisco André, embajador de la Unión Europea en México.

Durante la Cumbre Empresarial México-Unión Europea dijo que el acuerdo global es la clave en la estrategia de ambas partes para diversificar las relaciones comerciales y fortalecer los lazos económicos y políticos.

“Para México, la Unión Europea representa un socio, un socio que aporta estabilidad, permite diversificar relaciones y abre oportunidades en uno de los mercados más grandes del mundo. Para Europa, México es un actor relevante, es una economía dinámica y es sobre todo un socio clave en la región de América Latina”, sostuvo.

Para el embajador este acuerdo demuestra que es posible construir relaciones basadas en la confianza, reglas claras con beneficios mutuos, pero sobre todo ante la fragmentación la respuesta debe ser más cooperación.

“Con este acuerdo, enviamos un mensaje muy claro a todo el mundo: en lugar de confrontación proponemos cooperación, en lugar de influencia espacios de prosperidad compartida”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, mencionó que se ganan ventajas competitividad, pues México busca incrementar en 50% las exportaciones e inversiones al continente europeo, por medio de este renovado tratado.

“El objetivo de nuestro país es aumentar 50% nuestras exportaciones a la Unión Europea, es un esfuerzo muy grande, pero también la inversión mexicana. Y queremos que la comunidad europea sea socio como lo ha sido en esta nueva etapa de la economía mexicana”, comentó Ebrard.

Acuerdo México-Unión Europea clave en la diversificación comercial Secretaría de Economía

Dijo que la tendencia comercial ubica a las empresas de México en sectores como la electrónica, en automotriz, autopartes y manufactura avanzada.

Y la Unión Europea está muy presente en servicios financieros, farmacéutica y también en manufactura, de ahí que son áreas de oportunidad que pueden potenciarse.

“México va a crecer mucho en qué, robótica, inteligencia artificial, semiconductores, todo lo que tiene que ver con farmacéutica y equipos médicos. Y en esos sectores la Unión Europea será uno de los socios principales”.

Responde a retos

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio, Inversión y Tecnología (Comce), Sergio E. Contreras, mencionó que el Acuerdo Global Modernizado es el marco legal que regirá las relaciones políticas, de cooperación, económicas y comerciales entre México y los 27 Estados miembros de Europa.

Su actualización responde a los retos del siglo XXI: tecnología, clima, cadenas de suministro y desarrollo incluyente.

En 2025, las exportaciones mexicanas a la Unión Europea alcanzaron 27,658 millones de dólares, un aumento de 4.8% respecto a 2024, lo que la posiciona como el segundo destino de exportación del país.

Las importaciones sumaron 66,940 millones de dólares, con lo que Europa se mantiene como el tercer origen de nuestras compras. En total, el comercio bilateral superó los 94 mil 500 millones de dólares.