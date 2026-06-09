Para el día de la inauguración del Mundial 2026, muchos sectores económicos suspenderán actividades. A continuación, te decimos si abrirán los bancos en CDMX este jueves 11 de junio de 2026.

¿Abrirán los bancos en CDMX este jueves 11 de junio de 2026?

Por medio de un comunicado, la Asociación de Bancos de México (ABM), informó que las sucursales bancarias de la CDMX, operarán con normalidad para el jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.

Sin embargo, cada institución bancaria determinará los horarios de atención para brindar los servicios financieros, y atender a los clientes.

“Cabe precisar que los servicios que se ofrecen a los usuarios de los servicios financieros y público en general en sucursales, se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular.”

La ABM destaca que los servicios bancarios son prioritarios, y que este sector, es, en conjunto, un actor fundamental para el desarrollo de la economía del país.

También, destacan el compromiso de la ABM y sus asociados para ofrecer mejores servicios a sus clientes y usuarios.

¿Abren los bancos este jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026? Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro

¿Qué sectores suspenderán labores o trabajarán en home office?

La presidenta de México, Claudia Sheinbuam, publicó un decreto para suspender labores en oficinas públicas y privadas, que es aplicable sólo en la Ciudad de México y durante el día de la inauguración del Mundial.

Las dependencias de gobierno aplicarán trabajo a distancia, por medio de la aplicación obligatoria de esquemas de trabajo a distancia, para áreas administrativas de la Administración Pública Federal.

También, informó que se suspenderán clases en todos los niveles educativos, lo que contempla escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.

Sheinbuam también invitó al sector privado, a adoptar modalidades de home office, o trabajo a distancia, para aquellas actividades consideradas no esenciales, para reducir el tránsito de vehículos y el uso del transporte público.