Existen siete empresas que valen más que el PIB anual de México, se trata de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, SpaceX, Amazon y TSMC.

El PIB de México previsto para este año asciende a 2.073 billones de dólares, mientras que, de forma conjunta, dichas empresas valen 24.366 billones de dólares, cantidad que es 11.75 veces el PIB de México.

Además, el tamaño de Nvidia, la empresa más valiosa del planeta, es de 5.023 billones de dólares, esto significa que los chips que dan vida a la IA y las expectativas que han puesto los inversionistas sobre ellos son 2.42 veces más pesados en términos financieros que nuestra economía.

Alphabet, por su parte tiene un peso de 4.528 billones de dólares, equivalentes a 2.18 veces la economía mexicana; Apple vale 4.395 billones de dólares, representativos de 2.12 veces nuestra economía; mientras que el peso de SpaceX, recién aterrizado en el mercado, asciende a 2.641 billones de dólares, 1.27 veces el PIB mexicano.

“Poner en la misma balanza el valor de mercado de compañías gigantes como Google, Nvidia o SpaceX frente al Producto Interno Bruto anual de una nación como México es un ejercicio que impacta y revela una realidad cruda de nuestro presente”, dijo Laura Torres, directora de inversiones de IMB Capital Quants.

Las 7 empresas de tecnología superan el PIB anual de México Excélsior

Para Torres, mientras el PIB mide la riqueza generada por el trabajo, los recursos y la producción de más de 130 millones de personas durante un año; ver que una sola corporación pueda valer más que la producción anual de todo un país, refleja cómo los mercados premian de forma abrumadora la escalabilidad, la tecnología, los datos y la propiedad intelectual, por encima de muchas economías físicas y tradicionales.

El hecho de que NVIDIA, Apple, Microsoft o incluso SpaceX lleguen a valer más que el PIB anual de México no significa que “produzcan” más que nuestro país en un año; pero el dato impresiona:

“Esto habla de una concentración muy fuerte de capital, expectativas y narrativa que prácticamente domina la economía y arrastra el resto de sectores con inteligencia artificial, chips, nube, sistemas operativos, satélites, datos, publicidad, software, defensa, conectividad y automatización”, dijo Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

De tal forma que el fenómeno muestra en dónde cree el mercado que está el poder económico del futuro.

Futuro perfecto

Mientras emergen empresas como SpaceX, que de la noche a la mañana es la quinta más valiosa del planeta, los analistas consideraron que detrás de sus valuaciones hay inversionistas que creen en el “futuro perfecto”, una ilusión que conlleva riesgos dignos de película de ciencia ficción.

“El problema es que detrás de esa euforia también existe una preocupación humana muy fuerte y es el temor de millones de personas a que la automatización, la IA y los nuevos modelos digitales transformen o reemplacen empleos, antes de que la sociedad tenga tiempo de adaptarse”, advirtió Torres.

“Para mí, el valor de algunas tecnológicas está parcialmente justificado, pero el mercado también está pagando mucha esperanza, mucha emoción y mucho miedo a quedarse por fuera”, concluyó Mendoza.