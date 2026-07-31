Pemex revierte pérdidas y logra utilidad de 18 mil mdp en el segundo trimestre de 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un giro favorable en sus estados financieros durante el segundo trimestre del año. De acuerdo con el informe de la petrolera, "los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 510.4 mil millones de pesos, un crecimiento de 30.3% anual", resultado impulsado por la recuperación operativa y el fortalecimiento de sus ventas comerciales.

Este repunte en los ingresos permitió una notable mejora en la rentabilidad operativa del organismo. El reporte detalla que "PEMEX revirtió la pérdida operativa de 11.1 mil millones de pesos registrada en el 2T25 y obtuvo una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos en el 2T26", logrando además "una utilidad neta de 18.0 mil millones de pesos" al cierre del periodo.

En el manejo de pasivos, la empresa estatal registró avances en la reducción del balance de su deuda. Al 30 de junio de 2026, "la deuda financiera se ubicó en 77.5 mil millones de dólares, una reducción de 9.1% respecto al cierre de 2025", lo que representa un alivio directo en los compromisos financieros del corporativo.

La recomposición del perfil crediticio redujo la presión sobre las finanzas de la petrolera a corto plazo. La documentación oficial destaca que "la deuda de corto plazo redujo su participación en la deuda total, disminuyendo las presiones financieras inmediatas y fortaleciendo la flexibilidad financiera de la empresa".

En el área de Exploración y Extracción, la plataforma de producción mantuvo un ritmo ascendente. El informe indica que "la producción total de hidrocarburos promedió 2,447 mil barriles de petróleo crudo equivalente por día (Mbpced), lo que representa un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior".

El aporte de campos clave resultó determinante para sostener los volúmenes de extracción. Según la empresa, "la producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1,658 mil barriles por día (Mbd), apoyada por campos estratégicos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob".

En el segmento de Procesos Industriales, la capacidad de refinación en el país mostró un avance sostenido. El reporte señala que "PEMEX avanzó en el fortalecimiento de la transformación interna. El proceso de crudo en refinerías aumentó 2.9% respecto al mismo trimestre de 2025, con un promedio de 1,008 Mbd".

Esta mayor capacidad de transformación derivó en una oferta más amplia de combustibles esenciales. Pemex precisó que "la producción total de petrolíferos creció 3.4%, ubicándose en 1,029 Mbd, con avances destacados en productos clave para el mercado interno: el diésel aumentó 19.3%, las gasolinas 2.9% y la turbosina 2.3%".

El abasto hacia el mercado interno cerró el trimestre con cifras al alza en los principales refinados. Las cifras oficiales muestran que "las ventas nacionales de petrolíferos crecieron 9.8%, al alcanzar 1,471 Mbd", destacando incrementos en gasolinas de 11.4% y diésel de 19.1%, avance que la petrolera atribuye a que "estos resultados fortalecen el abasto nacional de combustibles y contribuyen a la estabilidad del mercado interno".