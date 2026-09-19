¿Y si tus 8 mil pesos ganaran todos los días? Esto es lo que da GBM Smartcash en un año

GBM Smartcash es la cuenta de liquidez de la casa de bolsa GBM, pensada para quienes quieren que su dinero genere un rendimiento diario sin dejar de tener acceso a él en cualquier momento.

A diferencia de una cuenta de ahorro tradicional, Smartcash invierte tu saldo en instrumentos de deuda de corto plazo, lo que le permite ofrecer una tasa competitiva desde el primer peso.

Su gran atractivo es la liquidez: puedes depositar o retirar tu dinero cuando quieras, sin plazos forzosos ni penalizaciones, algo poco común en productos con rendimiento.

Esta semana, la tasa vigente de GBM Smartcash es de 4.00 por ciento anual para saldos de entrada, de acuerdo con la información oficial de GBM. Veamos cuánto se gana invirtiendo 8 mil pesos en esta herramienta.

Así rinden 8 mil pesos en GBM Smartcash en un mes

Si depositas 8 mil pesos en GBM Smartcash y los dejas ahí durante un mes, con la tasa vigente de 4.00 por ciento anual, generarías aproximada de 25 pesos.

Puede parecer una cifra modesta, pero se obtiene sin ningún tipo de compromiso: no hay plazo mínimo ni penalización por retirar el dinero antes de tiempo.

A diferencia de otros instrumentos, aquí el rendimiento se calcula y abona de forma diaria, por lo que ese dinero sigue generando ganancias mientras permanece en tu cuenta.

Para quien busca una alternativa a tener el dinero "parado" en una cuenta sin intereses, esos 25 pesos representan una ganancia extra que antes simplemente no existía.

Cuánto se acumula si dejas 8 mil pesos en GBM Smartcash durante un año

Ahora pensemos en un escenario de doce meses: si mantienes los mismos 8 mil pesos invertidos en GBM Smartcash durante todo el año, con la tasa de 4.00 por ciento anual vigente esta semana, la ganancia acumulada sería de 295 pesos.

Este cálculo asume que la tasa se mantiene estable, aunque GBM aclara que el rendimiento puede ajustarse día con día según las condiciones del mercado y la política de tasas de Banxico.

Lo valioso de este ejercicio es que, a diferencia de un plazo fijo, tu dinero nunca deja de estar disponible: puedes usarlo en cualquier momento sin perder lo ya generado.

Por eso, muchas personas usan Smartcash como una especie de "alcancía inteligente": el dinero que no van a gastar de inmediato sigue trabajando para ellas, sin riesgo significativo y con liquidez total.