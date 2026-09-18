¿Qué pasa si no pago asiento en mi vuelo? Conoce los derechos que tienes como pasajero

Las aerolíneas comerciales en México modificaron sus modelos de negocio durante los últimos años y fragmentaron los costos de sus servicios. Las compañías aéreas ofrecen actualmente las tarifas más básicas del mercado bajo la premisa de cobrar cuotas adicionales por beneficios específicos en los vuelos. La selección de asiento encabeza la lista de estos cargos extra durante el proceso de compra digital.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) regula estrictamente estas prácticas comerciales dentro del territorio nacional. La dependencia federal establece que las aerolíneas poseen la total libertad de ofrecer este servicio por separado a sus clientes. La normativa exige únicamente que las aerolíneas jamás condicionen la compra del boleto principal a la contratación de esta comodidad adicional.

Avión en un vuelo comercial. Foto: Magnific

Los pasajeros enfrentan múltiples pantallas de cobro al adquirir sus pases de abordar a través de los portales oficiales de las diferentes aerolíneas. El sistema informático insiste constantemente en añadir cuotas extra que incrementan el valor final de la tarifa. Los usuarios frecuentes de vuelos nacionales dudan habitualmente sobre la obligatoriedad de este pago antes de finalizar su transacción.

La asignación aleatoria durante el proceso de check-in

Si compras un pasaje y omites el pago por la selección de asiento, abordas el avión y viajas con total normalidad. El cliente simplemente renuncia al privilegio de escoger su ubicación exacta dentro de la cabina de pasajeros. La aerolínea asume la responsabilidad de entregar un espacio disponible mediante una asignación aleatoria al momento de generar el pase de abordar.

El sistema automatizado define la ubicación final durante las horas previas al despegue, cuando el pasajero realiza su check-in obligatorio. El algoritmo coloca al viajero en una ventanilla, un pasillo o un asiento intermedio, dependiendo estrictamente de los huecos restantes. Empresas como Volaris informan claramente en sus términos que toda persona documentada lleva un lugar garantizado en su pase.

Es importante realizar el Check-In de tu vuelo. Foto: ChatGPT

El viajero necesita distinguir claramente entre rechazar el cobro por elegir y carecer de un espacio físico en el avión. Un boleto confirmado y documentado a tiempo obliga a la empresa a proporcionar un lugar seguro para el trayecto. Evadir esta tarifa opcional jamás significa viajar de pie, perder el vuelo o verse forzado a liquidar el cargo en el aeropuerto.

El sistema en línea vuelve a mostrar el mapa de lugares con costo durante el registro previo al vuelo. Los pasajeros logran declinar nuevamente esta oferta y continúan con el trámite gratuito hasta obtener su pase digital. Adelantar el check-in facilita el proceso administrativo, pero no garantiza conseguir una ubicación privilegiada en las primeras filas.

Riesgos para grupos y el pago obligatorio de la TUA

La omisión de este pago genera complicaciones exclusivas para las personas que viajan acompañadas en una misma reservación. Las plataformas digitales carecen de la obligación de agrupar a los miembros de una familia si rechazan la tarifa preferencial. El programa informático acomoda a los usuarios según los espacios vacíos y frecuentemente separa a los viajeros en filas distintas.

El pago de la TUA es un impuesto a considerar. Foto: ChatGPT

Un adulto que vuela en solitario y muestra flexibilidad sobre su ubicación ahorra cantidades significativas al ignorar este cobro extra. Los usuarios pagan exclusivamente por el privilegio de decidir su lugar, no por el derecho básico a sentarse durante el vuelo. La posibilidad de cambiar un asiento separado depende totalmente de la disponibilidad y el nivel de ocupación de la aeronave.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) opera bajo un esquema completamente diferente y requiere su liquidación obligatoria. Las autoridades aeroportuarias exigen este pago para permitir el acceso a las salas de última espera y áreas de seguridad. Las aerolíneas bloquean inmediatamente el proceso de documentación y el abordaje de cualquier pasajero que mantenga un saldo pendiente por este concepto.