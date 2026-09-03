¿Cuánto ganas si inviertes 12 mil pesos en CETES?

Los Certificados de la Tesorería de la Federación, conocidos como CETES, son uno de los instrumentos de inversión más populares entre los mexicanos que buscan hacer crecer su dinero sin asumir riesgos elevados. Se trata de títulos de deuda que emite el Gobierno federal para financiarse, y que cualquier persona puede comprar desde la plataforma Cetesdirecto con apenas 100 pesos.

A cambio de prestarle ese dinero al Estado durante un plazo determinado, quien invierte recibe un rendimiento fijo que conoce desde el primer día, sin letras pequeñas ni sorpresas.

La razón por la que tantos ahorradores eligen los CETES es sencilla: combinan seguridad, accesibilidad y liquidez en un solo instrumento. Al estar respaldados por el Gobierno mexicano, se consideran de los más seguros del mercado local, y como su plazo más corto es de apenas 28 días, permiten planear el dinero a corto plazo sin comprometerlo por años.

Hoy, además, sus rendimientos son bastante más atractivos que hace algunos ciclos, lo que ha convertido a los Cetes en una alternativa cada vez más consultada por quienes ya se cansaron de ver sus ahorros sin generar nada en una cuenta tradicional.

Cuánto ganas si metes 12 mil pesos a Cetes por un mes

Con la tasa vigente de 6.13 por ciento, alguien que invierte 12 mil pesos en Cetes a 28 días obtiene una ganancia cercana a 57 pesos al concluir ese plazo, además de recuperar íntegro su dinero original.

Al cabo de un mes, esos 12 mil pesos se convierten en poco más de 12 mil 57 pesos, sin haber movido un dedo ni corrido ningún riesgo relevante. Conviene compararla con lo que ofrece una cuenta de ahorro tradicional, donde ese mismo dinero suele generar apenas unos cuantos pesos en el mismo periodo, cuando no nada.

La clave de los Cetes es que ese rendimiento está garantizado desde el momento de la compra: no depende de la bolsa, del tipo de cambio ni de ningún factor externo, lo que da tranquilidad a quien apenas empieza a invertir.

Cuánto ganas si reinviertes esos 12 mil pesos durante todo un año

El verdadero atractivo de los Cetes aparece cuando esos 12 mil pesos no se retiran al terminar el primer mes, sino que se reinvierten una y otra vez, ciclo tras ciclo de 28 días, durante los doce meses del año. Bajo la tasa actual, ese camino permitiría cerrar el año con un total cercano a 12 mil 768 pesos, una ganancia acumulada de casi 768 pesos sin aportar ni un peso adicional a la inversión inicial.

Ese resultado equivale a un rendimiento efectivo de alrededor de 6.4 por ciento en doce meses, ligeramente superior a la tasa nominal, gracias a que cada nuevo ciclo genera intereses también sobre las ganancias del ciclo anterior.

Para quien prioriza la seguridad y prefiere no complicarse con inversiones más sofisticadas, mantener el dinero rodando en Cetes durante un año es una forma sencilla, disciplinada y prácticamente libre de riesgo de hacer que ese dinero trabaje todo el tiempo, sin perder acceso a él por más de cuatro semanas seguidas.