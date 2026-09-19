México figura como una de las naciones con mayor riqueza biológica en el planeta. Su vasta geografía, que abarca desde matorrales desérticos y selvas húmedas hasta bosques de alta montaña, alberga más de 390 especies de serpientes.

De acuerdo con datos herpetológicos, aproximadamente el 20 % de estas especies son venenosas, distribuidas principalmente en dos grandes familias: los vipéridos (como las cascabeles y nauyacas) y los elápidos (como las serpientes de coral y marinas). A pesar de su temida reputación, estos reptiles cumplen un papel prioritario en la regulación de ecosistemas al actuar como controladores naturales de plagas de roedores.

Conocer las variedades venenosas que habitan en el territorio nacional permite valorar su importancia ecológica y evitar accidentes por mordeduras.

¿Qué serpientes venenosas existen en México? Canva

Serpientes de cascabel: los crótalos emblemáticos del territorio mexicano

El género Crotalus representa el grupo de víboras venenosas más extendido en el país. México es considerado el centro de origen y diversificación de las serpientes de cascabel, albergando la mayor cantidad de especies de este tipo a nivel mundial.

Su elemento distintivo es el cascabel o crótalo situado en el extremo de la cola, formado por segmentos de queratina que emiten un sonido vibrante de advertencia cuando el animal se siente amenazado.

Entre las especies más representativas destacan la cascabel diamantada del Pacífico (Crotalus basiliscus), la cascabel cola negra (Crotalus molossus) y la cascabel de Tláloc (Crotalus tlaloci), esta última adaptada a zonas centrales del país como el Estado de México, Morelos y Puebla.

El veneno de las cascabeles posee predominantemente propiedades hemotóxicas y citotóxicas, las cuales destruyen tejidos e interfieren en la coagulación sanguínea. No obstante, suelen ser animales esquivos que únicamente atacan como último recurso de defensa.

¿Qué serpientes venenosas existen en México? Canva

Nauyacas y cantiles: la fuerza venenosa de las selvas y humedales

En los ecosistemas tropicales y húmedos del sur y golfo de México habitan especies de la familia Viperidae caracterizadas por su temperamento activo y venenos altamente destructivos. La nauyaca terciopelo (Bothrops asper), también conocida regionalmente como cuatronarices o barba amarilla, es responsable de un porcentaje significativo de las mordeduras de serpientes registradas en entidades como Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Por otro lado, el género Agkistrodon abarca a los cantiles o mocasines de agua, serpientes adaptadas a la cercanía de ríos, lagunas y zonas pantanosas. Especies como el cantil de agua (Agkistrodon bilineatus) destacan por sus tonos oscuros con franjas amarillas o blancas en la cabeza.

Tanto las nauyacas como los cantiles poseen fosetas loreales —orificios situados entre los ojos y las narinas— que funcionan como receptores térmicos para detectar a sus presas de sangre caliente en la oscuridad de la vegetación.

¿Qué serpientes venenosas existen en México? Canva

Serpientes coralillo y marinas: los elápidos con veneno neurotóxico

A diferencia de las víboras, la familia Elapidae en México comprende a los verdaderos coralillos (género Micrurus) y a la serpiente marina de vientre amarillo (Hydrophis platurus). Las especies de coralillo presentan un patrón de anillos brillantes con combinaciones de rojo, negro y amarillo o blanco.

Habitan en diversos pisos altitudinales, desde zonas semiáridas como la del coralillo sonorense (Micruroides euryxanthus) hasta cuencas tropicales como el coralillo del Balsas (Micrurus laticollaris). Aunque los coralillos poseen hábitos fosoriales y una boca pequeña con colmillos fijos en la parte delantera (dentición proteroglifa), su veneno es fundamentalmente neurotóxico.

Esta ponzoña afecta de forma directa al sistema nervioso central, pudiendo provocar parálisis muscular y fallos respiratorios si no se administra el antiveneno específico. Asimismo, existen serpientes inofensivas pertenecientes a la familia Colubridae conocidas como "falsas coralillos", que mimetizan sus patrones de color para ahuyentar depredadores.

¿Qué serpientes venenosas existen en México? Canva

Guía práctica para identificar y prevenir mordeduras en el campo

Para diferenciar a los ejemplares venenosos de las especies inofensivas en campo, se deben observar ciertos rasgos morphológicos generales sin necesidad de manipular al ejemplar:

Forma de la cabeza y pupilas: Las víboras (cascabeles, nauyacas y cantiles) suelen presentar una cabeza triangular marcada y pupilas elípticas o verticales.



Patrones en coralillos: En las especies del género Micrurus, los anillos amarillos o blancos generalmente bordean directamente las franjas rojas.



Presencia de cascabel o foseta: El crótalo final o las aberturas faciales térmicas confirman la presencia de un vipérido.

Ante un avistamiento durante caminatas por senderos o actividades al aire libre, se recomienda mantener una distancia mínima de dos metros, no realizar movimientos bruscos y jamás intentar atrapar o golpear al animal.

El uso de calzado alto de montaña y pantalones de tela gruesa reduce considerablemente el riesgo de un accidente en zonas con alta presencia de ofidios. En caso de una mordedura, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para la valoración médica e inyección de antivenenos faboterápicos de producción nacional.