¿Tu café es 100% café? La Profeco al analizó las mejoras marcas de supermercado

Cada mañana, millones de personas preparan una taza sin saber si lo que compraron es, en realidad, café puro o una mezcla con almidones y azúcares que la etiqueta no declara.

Se trata de uno de los productos de mayor consumo diario en los hogares mexicanos, y también de los más propensos a mezclas que abaratan costos sin que el comprador lo note a simple vista. Para resolver esa duda, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sometió a prueba varias decenas de marcas que se venden en los supermercados del país.

El objetivo fue exigente: verificar si el contenido de cada bolsa coincide con lo que promete el empaque, medir la pureza del grano y detectar adulterantes que abaratan el producto a costa de la calidad.

También se buscó establecer, marca por marca, si el precio que paga el consumidor corresponde con lo que realmente lleva a casa. Los resultados, publicados en la edición de marzo de la revista oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), arrojaron un ganador claro y varias sorpresas en el camino.

Cómo se hizo la prueba y qué se descubrió en el fondo de la taza

Profeco analizó 33 productos de café tostado y molido mediante más de mil 900 pruebas de laboratorio, realizadas entre febrero y abril, en las que se midió humedad, cenizas, grasa natural, cafeína, presencia de almidones y la veracidad de la información comercial, todo conforme a la norma NMX-F-013-SCFI-2020, que regula la calidad del café tostado en México.

De acuerdo con el estudio, Precíssimo café puro tostado y molido fue la marca mejor evaluada: cumplió con todos los parámetros de calidad exigidos y mostró una buena relación entre precio y composición, sin rastros de adulterantes ni discrepancias entre lo declarado en la etiqueta y lo encontrado en el laboratorio.

Blasón, Café Garat y Café La Finca también obtuvieron resultados sobresalientes en pureza y cumplimiento normativo, mientras que Internacional tostado y molido destacó por mantener un precio más accesible frente al resto de los productos analizados sin sacrificar calidad, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quien busca cuidar el gasto sin resignar la taza de todos los días.

El estudio también documentó casos de productos con menor pureza o con indicios de mezclas no declaradas, un recordatorio de que pagar más en el pasillo del supermercado no siempre garantiza autenticidad.

Algunas de las marcas con menor calificación mostraron niveles de humedad por encima de lo permitido o cenizas fuera del rango esperado, señales técnicas de que el grano fue mezclado con otros ingredientes antes de llegar a la bolsa.

Para Profeco, el mensaje de fondo es que comparar antes de comprar sigue siendo la mejor herramienta del consumidor: revisar el peso neto, la fecha de tueste y el precio por kilogramo antes de decidir qué marca llevar a casa.

La dependencia recordó además que el etiquetado correcto es una obligación, no una cortesía, y que cualquier discrepancia entre lo declarado y lo analizado puede reportarse ante la propia procuraduría.