Llega a CDMX el Festival de Quesos y Vinos con catas, música en vivo y sabores gourmet
El Festival de Quesos y Vinos de México llegará a la CDMX con degustaciones, catas, música en vivo y productos gourmet en un ambiente familiar y pet friendly
Los amantes del vino, los quesos artesanales y la gastronomía tendrán una cita imperdible en la Ciudad de México con la llegada del Festival de Quesos y Vinos de México, un evento que reunirá productos gourmet, experiencias culinarias y música en vivo en un ambiente familiar y pet friendly.
Degustaciones, catas y experiencias gastronómicas:
El festival contará con actividades enfocadas en el sabor y la cultura gastronómica, entre ellas:
- Catas de vino
- Talleres de maridaje
- Experiencias culinarias
- Degustaciones de quesos y charcutería fina
- Venta de vinos y productos gourmet
Además, habrá música en vivo durante ambos días para acompañar la experiencia.
Mercadito gastronómico:
Durante el festival también se instalará un mercadito gastronómico donde los asistentes encontrarán productos como:
- Quesos artesanales
- Vinos mexicanos
- Mieles y conservas
- Mermeladas
- Pan integral y pan de masa madre
- Alimentos orgánicos
- Productos naturales y gourmet
- Actividades familiares y espacio pet friendly
El evento también incluirá actividades para niños y permitirá la entrada de mascotas, por lo que está pensado como una experiencia familiar para disfrutar durante el fin de semana.
¿Cuándo y dónde será el festival?
El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio de 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en Huerto Roma Verde.
Entrada gratuita para los asistentes:
Uno de los atractivos principales del festival es que la entrada general será completamente gratuita, por lo que las personas podrán recorrer el espacio, disfrutar del ambiente y conocer distintos productos gastronómicos sin costo.
Sin embargo, quienes deseen participar en las degustaciones de vino podrán adquirir distintos kits y experiencias especiales.
Costos de kits y experiencias:
Aunque la entrada al festival es gratuita, habrá diferentes opciones para quienes quieran participar en las degustaciones y actividades especiales.
Preventa Kit de Copa:
- Incluye copa con acceso a cinco degustaciones.
- Precio: 250 pesos más comisión
- Preventa disponible hasta el 31 de mayo
Preventa Kit + Cata:
- Incluye copa, cinco degustaciones y acceso a la cata sensorial de cierre organizada por Wine Not? el domingo a las 7:00 de la noche.
- Precio: 680 pesos más comisión
- Preventa disponible hasta el 1 de junio
Kit de Copa y degustaciones:
- Incluye copa y acceso a cinco degustaciones.
- Precio: 350 pesos más comisión
- Disponible a partir del 1 de junio
Cata sensorial:
- Acceso a la cata sensorial de cierre de Wine Not? el domingo.
- Precio: 450 pesos más comisión
- Disponible hasta el 1 de junio
El Festival de Quesos y Vinos de México busca resaltar la calidad y el sabor de productos nacionales como quesos, vinos, panes, mieles y conservas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes disfrutan la gastronomía y quieren vivir una experiencia culinaria diferente en la capital.