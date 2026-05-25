Llega a CDMX el Festival de Quesos y Vinos con catas, música en vivo y sabores gourmet

Los amantes del vino, los quesos artesanales y la gastronomía tendrán una cita imperdible en la Ciudad de México con la llegada del Festival de Quesos y Vinos de México, un evento que reunirá productos gourmet, experiencias culinarias y música en vivo en un ambiente familiar y pet friendly.

Degustaciones, catas y experiencias gastronómicas:

El festival contará con actividades enfocadas en el sabor y la cultura gastronómica, entre ellas:

Catas de vino

Talleres de maridaje

Experiencias culinarias

Degustaciones de quesos y charcutería fina

Venta de vinos y productos gourmet

Además, habrá música en vivo durante ambos días para acompañar la experiencia.

Foto: Pixabay

Mercadito gastronómico:

Durante el festival también se instalará un mercadito gastronómico donde los asistentes encontrarán productos como:

Quesos artesanales

Vinos mexicanos

Mieles y conservas

Mermeladas

Pan integral y pan de masa madre

Alimentos orgánicos

Productos naturales y gourmet

Actividades familiares y espacio pet friendly

El evento también incluirá actividades para niños y permitirá la entrada de mascotas, por lo que está pensado como una experiencia familiar para disfrutar durante el fin de semana.

Foto: Especial

¿Cuándo y dónde será el festival?

El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio de 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en Huerto Roma Verde.

Entrada gratuita para los asistentes:

Uno de los atractivos principales del festival es que la entrada general será completamente gratuita, por lo que las personas podrán recorrer el espacio, disfrutar del ambiente y conocer distintos productos gastronómicos sin costo.

Foto: Pixabay

Sin embargo, quienes deseen participar en las degustaciones de vino podrán adquirir distintos kits y experiencias especiales.

Costos de kits y experiencias:

Aunque la entrada al festival es gratuita, habrá diferentes opciones para quienes quieran participar en las degustaciones y actividades especiales.

Preventa Kit de Copa:

Incluye copa con acceso a cinco degustaciones.

Precio: 250 pesos más comisión

Preventa disponible hasta el 31 de mayo

Preventa Kit + Cata:

Incluye copa, cinco degustaciones y acceso a la cata sensorial de cierre organizada por Wine Not? el domingo a las 7:00 de la noche.

Precio: 680 pesos más comisión

Preventa disponible hasta el 1 de junio

Kit de Copa y degustaciones:

Incluye copa y acceso a cinco degustaciones.

Precio: 350 pesos más comisión

Disponible a partir del 1 de junio

Cata sensorial:

Acceso a la cata sensorial de cierre de Wine Not? el domingo.

Precio: 450 pesos más comisión

Disponible hasta el 1 de junio

El Festival de Quesos y Vinos de México busca resaltar la calidad y el sabor de productos nacionales como quesos, vinos, panes, mieles y conservas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes disfrutan la gastronomía y quieren vivir una experiencia culinaria diferente en la capital.