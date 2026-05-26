Cambia fecha para romper récord Guinness de Ola Más Grande del Mundo en CDMX

Hay cambio de fecha para realizar “La Ola Más Grande del Mundo”, con la que el Gobierno de la Ciudad de México busca imponer un Récord Guinness como parte de la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de su cuenta de X, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la actividad se llevará a cabo el próximo 6 de junio y no este domingo 31 de mayo, como estaba programado inicialmente.

La ola

El evento se desarrollará a las 10:00 horas sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de El Caballito.

“¡La Ola más grande del mundo tiene nueva fecha! Este 6 de junio la llevaremos a cabo. Forma parte del Récord Guinness y hagamos historia”, publicó esta mañana Brugada Molina.

Aunque no se ha confirmado oficialmente el motivo del cambio de fecha, la modificación podría estar relacionada con el llamado realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para seguir su informe con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, ocurrido el 2 de junio de 2024.

En esta ocasión no se realizará un acto masivo en el Zócalo capitalino, como ocurrió el año pasado. De acuerdo con el anuncio de la titular del Ejecutivo federal, el informe será descentralizado y se transmitirá simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del país para evitar traslados masivos.

Zócalo se prepara

Mientras tanto, en el Zócalo continúa la instalación de infraestructura para el Fan Fest de la FIFA, mientras que en calles aledañas a la Plaza de la Constitución integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un plantón instalado desde este lunes 25 de mayo, luego de que la Policía capitalina impidiera que instalaran su campamento en el Zócalo.

El Zócalo.

De acuerdo con el anuncio original de la Secretaría de Turismo capitalina, Paseo de la Reforma será el escenario donde se buscará imponer el Récord Guinness de “La Ola Más Grande del Mundo”, como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria, emitida a principios de abril, llama a capitalinos y visitantes a participar en esta iniciativa que pretende reivindicar el origen de “la ola”, fenómeno colectivo que surgió en México durante el Mundial de 1986, cuando miles de aficionados en el Estadio Azteca comenzaron a levantarse en secuencia para formar el movimiento que posteriormente se popularizó en estadios de todo el mundo.