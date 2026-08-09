Lluvia de estrellas Perseidas 2026: ¿cuándo y a qué hora se verán en México?

Agosto traerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros Perseidas 2026, también conocida como las “Lágrimas de San Lorenzo”. Este fenómeno podrá apreciarse desde México y tendrá condiciones que favorecerán la observación del cielo nocturno.

Las Perseidas son una de las lluvias de meteoros más conocidas del calendario astronómico. Cada año, la Tierra atraviesa el material que dejó a su paso el cometa 109P/Swift-Tuttle. Sus fragmentos ingresan a la atmósfera a gran velocidad y producen los destellos luminosos que, desde la superficie terrestre, parecen cruzar el cielo.

Lluvia de estrellas Perseidas 2026 en México Canva

¿Cuándo será la lluvia de estrellas Perseidas 2026 y cuál será su punto máximo?

Las Perseidas estarán activas del 17 de julio al 24 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario de la International Meteor Organization (IMO). Su máximo está previsto para el 13 de agosto, aunque la actividad de la lluvia no se concentra en un único momento.

La IMO calcula el máximo principal entre las 02:00 y 04:00 horas UTC del 13 de agosto. Sin embargo, las observaciones históricas muestran que el periodo de mayor actividad puede ser más amplio, con una ventana que comprende parte de la noche del 12 y las primeras horas del 13 de agosto.

Para quienes se encuentran en México, esto significa que la noche del miércoles 12 de agosto y, sobre todo, la madrugada del jueves 13 de agosto serán momentos importantes para intentar observar el fenómeno.

La UNAM también señala el 13 de agosto como la fecha del máximo de las Perseidas en 2026 y destaca un elemento que puede favorecer la visibilidad desde México: la coincidencia con la Luna nueva.

Esta condición resulta favorable porque la luz de una Luna llena o muy brillante puede ocultar los meteoros más débiles. En contraste, durante una Luna nueva el cielo puede permanecer mucho más oscuro, siempre que el lugar elegido también se encuentre lejos de las luces artificiales.

Lluvia de estrellas Perseidas 2026 en México Canva

¿Dónde ver las Perseidas en México y qué lugares tienen mejor visibilidad?

La lluvia de meteoros será visible desde México, pero no todos los sitios ofrecerán las mismas condiciones. Uno de los principales factores que pueden dificultar la observación es la contaminación lumínica, ya que las luces de las ciudades reducen la capacidad del ojo humano para detectar los meteoros menos brillantes.

Para disfrutar mejor del fenómeno, lo ideal es buscar un lugar oscuro, abierto y alejado de las luces de las ciudades. Una zona rural, un sitio de montaña o cualquier espacio seguro con poca iluminación artificial puede ofrecer mejores condiciones que una terraza o un punto ubicado en una zona urbana con alta concentración de luz.

Tampoco es necesario utilizar un telescopio. Las lluvias de meteoros se disfrutan mejor a simple vista, ya que los destellos pueden aparecer en diferentes zonas del firmamento. Lo más conveniente es contar con una vista amplia del cielo y evitar obstáculos como edificios, árboles o estructuras que bloqueen el horizonte.

La constelación de Perseo da nombre a esta lluvia porque los meteoros parecen surgir de esa región del cielo. La UNAM explica que el nombre de las Perseidas está relacionado con el radiante, ubicado cerca de esta constelación.

Sin embargo, esto no significa que sea necesario mirar exclusivamente hacia Perseo. Los trazos luminosos pueden recorrer distintas partes del cielo, por lo que resulta más conveniente elegir un sitio con un horizonte amplio y permanecer atento a diferentes zonas del firmamento.

Lluvia de estrellas Perseidas 2026 en México Canva

¿Cuántas estrellas fugaces podrán verse durante las Perseidas 2026?

Uno de los datos más conocidos de las Perseidas es su capacidad para producir decenas de meteoros durante una noche. La IMO establece para esta lluvia una tasa horaria cenital (ZHR) de 100 meteoros por hora.

Pero esta cifra no significa que una persona pueda observar 100 estrellas fugaces en una hora desde cualquier lugar de México.

La ZHR es una estimación bajo condiciones ideales: un cielo oscuro, ausencia de obstáculos, buena adaptación de la vista a la oscuridad y un radiante situado en una posición favorable. En una zona urbana, la cantidad de meteoros visibles puede ser considerablemente menor.

La propia IMO señala que, en condiciones rurales normales, las Perseidas suelen ofrecer alrededor de 50 a 75 meteoros por hora durante el máximo, mientras que otros modelos para 2026 apuntan a una actividad de fondo menor que la cifra tradicional de 100.

Por ello, lo más adecuado es hablar de una posibilidad de alta actividad y no prometer una cantidad determinada de estrellas fugaces. La experiencia dependerá del lugar, las condiciones atmosféricas, la oscuridad del cielo y la capacidad de adaptación de la vista.

NASA explica que los meteoros de las Perseidas son particularmente llamativos por su velocidad y brillo. Las partículas asociadas con el cometa Swift-Tuttle ingresan a la atmósfera terrestre a unos 59 kilómetros por segundo, lo que produce las líneas luminosas que pueden observarse desde la superficie.

Las Perseidas representan una de las mejores oportunidades del año para levantar la mirada y observar un fenómeno astronómico sin necesidad de equipo especializado.

Lluvia de estrellas Perseidas 2026 en México Canva

En 2026, la coincidencia del máximo con una Luna nueva puede favorecer la oscuridad del cielo, aunque el resultado dependerá de las condiciones del sitio elegido y del estado del tiempo.

La noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto serán las fechas que los aficionados a la astronomía y quienes simplemente desean disfrutar de un espectáculo natural deberán tener en cuenta.

Un lugar seguro, alejado de las luces urbanas y con cielo despejado puede marcar la diferencia para apreciar los destellos de las Perseidas.

Más que buscar una cifra exacta de estrellas fugaces, la recomendación es aprovechar las condiciones favorables y observar con paciencia. El cielo nocturno puede ofrecer una experiencia que, por unos minutos, permita contemplar el paso de los fragmentos del cometa Swift-Tuttle a través de la atmósfera terrestre.