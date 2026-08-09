¿Qué días cortarse el cabello en agosto 2026? Este es el calendario lunar

Si uno de tus objetivos próximamente es cambiar de look, despuntar las puntas o simplemente elegir una fecha especial para visitar la estética, el calendario lunar de agosto de 2026 tiene varias fechas que, de acuerdo con una tradición popular, podrían servir como guía para decidir cuándo cortar el cabello.

La creencia sostiene que las diferentes fases de la Luna pueden relacionarse con determinados resultados, desde conseguir que el cabello crezca más rápido hasta conservar un corte durante más tiempo o darle una apariencia más abundante.

Aunque no existe evidencia científica que confirme que las fases lunares influyan directamente en el crecimiento del cabello, esta tradición continúa como una práctica popular entre quienes buscan elegir el momento ideal para renovar su look.

Agosto de 2026 tiene, además, un atractivo astronómico: el mes contará con una Luna nueva y una Luna llena acompañadas por eclipses. NASA confirma que el 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total, mientras que el 28 de agosto habrá un eclipse lunar parcial, de acuerdo con el calendario astronómico de la agencia.

¿Qué días cortarse el cabello en agosto 2026? Canva

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en agosto de 2026?

Si sigues el calendario lunar como un ritual de belleza, la respuesta depende del resultado que buscas.

Según la tradición, la Luna creciente, del 19 al 21 de agosto, es una de las mejores etapas para cortar el cabello si se busca que crezca más rápido, fuerte y con mayor volumen.

Mientras que la Luna llena, del 27 al 29 de agosto, representa otro periodo favorable para quienes quieren fortalecer el cabello y conseguir una apariencia con más volumen, brillo y fuerza.

Por su parte, el calendario astronómico para Ciudad de México establece que el cuarto creciente ocurrirá el 19 de agosto a las 20:46 horas y la Luna llena llegará el 27 de agosto a las 22:18 horas.

Hay que hacer una precisión: estos beneficios pertenecen a la creencia popular del calendario lunar y no representan una recomendación médica ni un resultado comprobado científicamente.

La American Academy of Dermatology explica que el cabello crece desde los folículos que se encuentran debajo de la piel. Cortar las puntas puede mejorar su apariencia, pero no modifica la velocidad de crecimiento del folículo.

¿Qué días cortarse el cabello en agosto 2026? Canva

Calendario lunar de agosto 2026: ¿qué fase tendrá la Luna cada día?

Para quienes quieren organizar su visita al salón de belleza con base en las fases lunares, estas son las cuatro etapas principales de agosto de 2026 para Ciudad de México.

1. Luna menguante: 4, 5 y 6 de agosto

La tradición considera que esta fase puede ser apropiada si quieres que un corte, tinte o tratamiento conserve su apariencia durante más tiempo. La Luna menguante se relaciona con un crecimiento más lento.

Esto puede resultar especialmente atractivo para quienes tienen un corte definido y quieren prolongar su forma durante más tiempo.

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2. Luna nueva: 11, 12 y 13 de agosto

Dentro de la tradición del calendario lunar, se recomienda evitar el corte durante este periodo y, en cambio, aprovechar esos días para aplicar mascarillas, tratamientos y otros cuidados capilares.

Además, el 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total. NASA señala que la totalidad será visible en regiones como Groenlandia, Islandia, España y el norte de Rusia, mientras que otras zonas del hemisferio norte podrán observar un eclipse parcial.

Aunque el fenómeno astronómico coincide con la Luna nueva, no existe evidencia científica que relacione un eclipse solar con cambios en el crecimiento o la salud del cabello.

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3. Cuarto creciente: 19, 20 y 21 de agosto

Este es uno de los periodos más interesantes para quienes siguen esta tradición. Del 19 al 21 de agosto se considera una de las mejores ventanas para cortar el cabello cuando se busca crecimiento, fuerza y volumen.

Astronómicamente, el cuarto creciente llegará el 19 de agosto a las 20:46 horas en Ciudad de México.

Por ello, si quieres elegir una fecha con base en el calendario lunar, estos días pueden ser una opción para renovar tu corte. Sin embargo, conviene recordar que los supuestos beneficios forman parte de una creencia popular.

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4. Luna llena: 27, 28 y 29 de agosto

La Luna llena ocurrirá el 27 de agosto a las 22:18 horas en Ciudad de México. Esta etapa es considerada una de las fases favoritas para quienes siguen el calendario lunar y se relaciona con un cabello más fuerte, abundante y saludable.

El periodo también coincide con otro fenómeno astronómico destacado. El 28 de agosto habrá un eclipse lunar parcial, de acuerdo con el calendario de NASA.

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¿Realmente la Luna hace crecer más rápido el cabello?

Aunque el calendario lunar continúa como una tradición popular, no existe evidencia científica suficiente para afirmar que cortarse el cabello en una fase específica de la Luna acelere su crecimiento.

La American Academy of Dermatology señala que el cabello crece desde los folículos, por lo que cortar la parte visible no modifica el ritmo al que se produce nuevo cabello.

Por eso, si quieres elegir el 19, 20 o 21 de agosto para cortarte el cabello, puedes hacerlo si te gusta seguir esta tradición, pero el resultado sobre el crecimiento debe entenderse como parte de una creencia y no como un efecto científicamente demostrado.

¿Qué días cortarse el cabello en agosto 2026? Canva

Lo que sí puede hacer un corte es eliminar puntas abiertas y mejorar la apariencia general de la melena. Para conservarla saludable, también es importante evitar el exceso de calor, reducir los procesos que pueden dañar la fibra capilar y prestar atención a una caída del cabello que sea persistente o anormal.

La elección de una fecha para cortarse el cabello puede convertirse en un pequeño ritual de belleza. Si el calendario lunar forma parte de tus costumbres, agosto ofrece varias alternativas para organizar tu visita al salón.

Sin embargo, más allá de la fase de la Luna, el cuidado constante y la atención a las necesidades reales del cabello son los factores que pueden ayudar a mantener una melena con mejor apariencia.