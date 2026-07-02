'Revenge dress': la historia del vestido negro con el que la princesa Diana cambió la moda

Pocos momentos a lo largo de la historia han quedado marcados por el estilo y la moda como el protagonizado por la princesa Diana en junio de 1994. Aquella noche, un sencillo vestido negro dejó de ser una prenda más para convertirse en un símbolo de independencia, fortaleza y uno de los episodios más recordados de la realeza británica.

Más de 30 años después, el llamado vestido de la venganza de la princesa Diana, o revenge dress, sigue despertando curiosidad por la historia que esconde detrás.

Diana Frances Spencer, mejor conocida como Lady Di, cautivó al mundo con su elegancia mucho antes de convertirse en princesa de Gales. Su popularidad comenzó cuando se anunció su compromiso con el entonces príncipe Carlos en 1981, pero con el paso de los años trascendió el ámbito de la realeza para convertirse en un referente de la moda y una de las figuras más queridas a nivel internacional.

Sin embargo, detrás de esa imagen pública existía un matrimonio cada vez más deteriorado. Aunque la pareja anunció su separación en diciembre de 1992, el momento que marcó un antes y un después llegó el 29 de junio de 1994, cuando el príncipe Carlos admitió en una entrevista con el periodista Jonathan Dimbleby haber sido infiel durante su matrimonio con Diana, al reconocer que la relación “se había roto irremediablemente”. Aquella confesión ocupó titulares en Reino Unido, pero horas más tarde una imagen terminó eclipsando el escándalo.

Vestido de la venganza de la princesa Diana: Su historia The Grosby Group

¿Por qué se le llama el ‘vestido de la venganza’ de la princesa Diana?

Mientras millones de personas seguían la entrevista televisiva de Carlos, Diana asistió a una gala organizada por Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres.

Al bajar del automóvil, las cámaras captaron una imagen que recorrería el mundo: la princesa apareció con un elegante vestido negro de hombros descubiertos que rompía con el estilo discreto que había caracterizado buena parte de su etapa dentro de la familia real.

La prensa británica bautizó inmediatamente aquella prenda como el “vestido de la venganza” (revenge dress), no porque Diana utilizara ese nombre, sino porque interpretó su elección como una respuesta silenciosa a las declaraciones de Carlos.

En lugar de responder con entrevistas o comunicados, Lady Di dejó que su imagen hablara por ella. La seguridad con la que apareció aquella noche fue vista como una muestra de confianza en uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Su antigua estilista, Anna Harvey, resumió años después aquella transformación al asegurar que Diana quería lucir “como un millón de dólares”. Y lo consiguió. Al día siguiente, las fotografías ocuparon las portadas de periódicos y revistas alrededor del mundo, desplazando incluso la confesión del entonces príncipe de Gales.

Con el paso del tiempo, el vestido dejó de simbolizar únicamente una ruptura matrimonial para convertirse en un ejemplo del poder que puede tener la moda para comunicar emociones, marcar una nueva etapa personal y desafiar las expectativas sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

Vestido de la venganza de la princesa Diana: Su historia. PA Images

¿Quién diseñó el famoso ‘revenge dress’ de Lady Di?

El vestido fue creado por la diseñadora griega Christina Stambolian, quien años antes había confeccionado la pieza especialmente para Diana.

Aunque la princesa la había adquirido alrededor de tres años antes, nunca se había animado a utilizarla. Consideraba que era un diseño demasiado atrevido para la imagen que proyectaba como integrante de la monarquía británica.

Todo cambió conforme su vida personal se transformó. Cuando llegó la invitación para la gala de Vanity Fair, la prenda encontró finalmente el momento perfecto para salir del guardarropa y convertirse en historia.

Existe otra anécdota que terminó alimentando el mito alrededor del vestido. Diversos medios británicos relatan que Diana tenía previsto asistir al evento con un diseño de Valentino, pero la casa de moda difundió anticipadamente un comunicado anunciando que ella vestiría una de sus creaciones. Al enterarse, la princesa decidió cambiar de opinión y elegir el vestido negro de Christina Stambolian, una decisión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la historia de la moda.

Vestido de la venganza de la princesa Diana: Su historia PA Images

¿Qué pasó con el vestido de la venganza y dónde está hoy?

Tres años después de aquella noche, el vestido volvió a ser noticia. En junio de 1997, pocos meses antes de su fallecimiento, Diana organizó una subasta benéfica con 79 de los vestidos más emblemáticos de su colección personal para recaudar fondos destinados al Royal Marsden Hospital Cancer Fund y al AIDS Crisis Trust.

La idea surgió gracias a una sugerencia del príncipe William, quien entonces era un adolescente. La propia princesa reconoció en el catálogo de la subasta que su hijo había sido la inspiración para desprenderse de algunas de las prendas más representativas de su vida pública con el objetivo de apoyar distintas causas sociales.

Entre los vestidos puestos a la venta se encontraba el famoso revenge dress, que fue adquirido por una pareja escocesa por poco más de 39 mil libras esterlinas. Sus compradores aseguraron que buscarían preservar la pieza y mantener vivo el espíritu solidario con el que Diana decidió venderla.

Con el paso de los años, el vestido ha sido exhibido en distintas exposiciones dedicadas a la moda y a la historia de la princesa de Gales, consolidándose como una de las prendas más famosas del siglo XX.

Vestido de la venganza de la princesa Diana: Su historia Sébastien DUPUY

¿Por qué el vestido de la venganza sigue siendo un ícono de la moda?

Más de tres décadas después, el vestido de la venganza continúa siendo una referencia dentro de la moda y la cultura popular porque representa mucho más que un acierto de estilo.

Aquella noche, Diana transformó una prenda en un mensaje. En lugar de permitir que la conversación girara únicamente en torno a la confesión de Carlos, logró que el mundo hablara de ella desde una perspectiva completamente distinta: la de una mujer que recuperaba el control de su imagen y proyectaba seguridad en medio de la adversidad.

Su impacto ha trascendido generaciones. Documentales, libros, exposiciones e incluso series como The Crown han retomado ese momento para explicar cómo la moda también puede convertirse en una forma de comunicación y empoderamiento.

El llamado revenge dress nunca fue bautizado así por la propia Diana, sino por la prensa británica. Sin embargo, el nombre terminó por resumir el significado que millones de personas encontraron en aquella aparición pública: la capacidad de responder con elegancia, sin palabras y sin perder la autenticidad.