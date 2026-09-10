¿Cepillo duro o suave? Estos son los recomendados para cuidar dientes y encías

Elegir un cepillo de dientes, parece una decisión sencilla, pero la dureza de sus cerdas puede hacer una diferencia importante en la salud bucal.

Tallar con fuerza los dientes no necesariamente significa conseguir una mejor limpieza. De hecho, una técnica agresiva puede terminar afectando tanto el esmalte como las encías y provocar molestias que van desde sensibilidad dental hasta irritación.

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¿Qué tipo de cepillo es mejor para el uso diario?

Para una persona que no presenta problemas específicos de salud bucal, el cepillo de cerdas suaves, suele ser una de las opciones recomendadas, ya que permite realizar una limpieza adecuada sin ejercer una presión excesiva sobre los dientes y las encías.

Sin embargo, también existen casos en los que las cerdas extra suaves pueden ser una mejor alternativa. Lo importante no es solamente elegir el cepillo correcto, sino utilizarlo con una técnica adecuada y sin aplicar demasiada fuerza.

¿Por qué no se recomiendan los cepillos de cerdas duras?

El uso frecuente de un cepillo demasiado rígido, combinado con un cepillado fuerte, puede generar desgaste del esmalte, irritación o lesiones en las encías y sensibilidad dental.

Esta última puede manifestarse como una molestia al consumir alimentos o bebidas muy frías o calientes, e incluso durante el propio cepillado.

Por esta razón, tener la intención de “tallar mejor” los dientes puede resultar contraproducente. Una buena higiene bucal depende más de la técnica, la constancia y la correcta limpieza de todas las superficies que de la fuerza utilizada.

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¿Cuándo conviene utilizar un cepillo extra suave?

Las cerdas extra suaves pueden resultar especialmente útiles para personas que tienen sensibilidad dental, inflamación de las encías o alguna enfermedad periodontal, como gingivitis o periodontitis.

También suelen recomendarse después de determinados procedimientos o cirugías dentales, debido a que permiten realizar la higiene con menor molestia sobre las zonas que se encuentran sensibles.

El odontólogo Alfredo Ferreyra, señala que el cepillo extrasuave puede ser una alternativa para quienes presentan sensibilidad o inflamación de las encías. No obstante, explica que su uso prolongado no siempre es conveniente, ya que sus cerdas, al ser demasiado finas, podrían no proporcionar la limpieza necesaria.

En estos casos, la elección del cepillo debe hacerse de acuerdo con las necesidades de cada paciente y, de ser necesario, bajo la recomendación de un especialista.

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Durante el cepillado se recomienda realizar movimientos suaves y controlar la fuerza aplicada sobre dientes y encías. Incluso un cepillo de dureza media puede ocasionar irritación si se utiliza de manera demasiado agresiva.

Por ello, además de revisar el estado de las cerdas y cambiar el cepillo cuando sea necesario, es importante prestar atención a la técnica utilizada diariamente.

Entonces, ¿qué cepillo debo elegir?

Para el cepillado cotidiano, un cepillo de cerdas suaves puede funcionar para personas con una salud bucal adecuada. En cambio, los cepillos de cerdas duras generalmente se desaconsejan.

Si existe sensibilidad, sangrado, inflamación, dolor o algún diagnóstico de enfermedad periodontal, lo más recomendable es consultar a un odontólogo antes de elegir un tipo específico de cepillo.

Más que buscar el cepillo que permita tallar con mayor fuerza, la clave está en mantener una higiene constante y realizar el cepillado de manera cuidadosa para proteger tanto los dientes como las encías.