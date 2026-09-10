¿Arrancarse una cana hace que aparezcan más? Esto es lo que realmente pasa

Encontrar una cana frente al espejo puede llevar a muchas personas a querer eliminarla de inmediato. Sin embargo, existe una creencia que asegura que arrancarla provocará que aparezcan varias más en su lugar. La realidad es distinta y los especialistas explican qué ocurre realmente con el cabello cuando pierde su pigmentación.

¿Qué provoca la aparición de las canas?

Las canas forman parte del proceso natural de envejecimiento y su aparición está relacionada principalmente con la disminución de la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello.

Este proceso ocurre dentro de los folículos pilosos, donde se encuentran los melanocitos, células encargadas de producir dicho pigmento. Cuando reducen su actividad o dejan de producir melanina, el cabello que nace de ese folículo pierde su color y puede adquirir una apariencia blanca o grisácea.

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De acuerdo con el dermatólogo Ramon Grimalt, la genética tiene un papel determinante en la edad en la que comienzan a aparecer las canas y en la velocidad con la que avanzan.

Aunque la herencia es uno de los principales factores, no es el único. El estrés también ha sido relacionado con una disminución de los melanocitos y, en algunos casos, determinadas deficiencias nutricionales o condiciones de salud pueden favorecer la aparición prematura de canas.

Entonces, ¿arrancarse una cana hace que salgan más?

Quitar una cana no provoca que los folículos que se encuentran alrededor comiencen a producir cabello blanco.

Cada cabello tiene su propio folículo y la pigmentación se determina de manera independiente. Por ello, arrancar uno de ellos no genera un efecto de “contagio” sobre los demás.

El dermatólogo Ramon Grimalt explica que las canas continuarán apareciendo, independientemente de que una persona decida arrancarlas, dejarlas crecer o cubrirlas con tinte.

Además, si el cabello vuelve a crecer desde el mismo folículo después de haber sido arrancado, es probable que nuevamente sea blanco si las células encargadas de producir melanina ya dejaron de funcionar.

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¿Por qué entonces parece que aparecen más canas después de arrancar una?

La sensación puede deberse simplemente a que las canas ya estaban apareciendo de manera natural. Como cada folículo sigue su propio proceso, el crecimiento de nuevos cabellos sin pigmento puede coincidir con el momento en que una persona comienza a notar con mayor atención su cabello.

Por eso, eliminar una cana no modifica el proceso que ocurre en los folículos cercanos.

¿Es recomendable arrancarlas?

Aunque arrancar una cana no hará que aparezcan más, eso no significa que sea una práctica recomendable.

La dermatóloga Marta García-Legaz, advierte que tirar repetidamente del cabello puede lastimar el folículo y provocar irritación, inflamación o pequeñas lesiones en el cuero cabelludo. En determinadas circunstancias, el daño puede incluso afectar el crecimiento del cabello en esa zona.

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La recomendación, por tanto, es evitar convertir el arrancado de cabellos en un hábito. Si las canas resultan molestas por motivos estéticos, existen otras alternativas, como recortarlas o recurrir a productos para cubrirlas.

En conclusión, arrancarse una cana no provoca que aparezcan otras en los folículos vecinos. Su presencia responde principalmente al proceso de pérdida de pigmentación del cabello, determinado en buena medida por la genética y otros factores.

Así que la próxima vez que aparezca una cana frente al espejo, habrá que pensar dos veces antes de arrancarla: no hará que aparezcan más, pero sí puede terminar afectando el folículo.