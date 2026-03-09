¡Orlando no solo es Disney! 5 cosas que puedes hacer en la ciudad

Cuando alguien menciona la palabra "Orlando", la mente viaja de inmediato a los parques de Disney; sin embargo, esta ciudad ubicada en Florida va más allá de esto. Te contamos qué puedes hacer en Orlando, una ciudad con mucho más que ofrecer a los turistas.

Los parques de diversiones ubicados en Estados Unidos siguen siendo un destino turístico elegido por los mexicanos, así que si tu plan ya es visitar Orlando, ¿por qué no conoces una ciudad vibrante y sorprendentemente sofisticada?

Más allá de los muros de los grandes resorts, este lugar se despliega como un mosaico de barrios históricos, lagos cristalinos y una escena gastronómica que nada tiene que envidiar a las grandes metrópolis.

ICON Park, Orlando Visit Orlando

¿Por qué Orlando se ha vuelto un destino tan popular?

A lo largo de los últimos años, Orlando ha experimentado una transformación que va mucho más allá de las nuevas tierras temáticas en los parques. Si bien la apertura de megaproyectos como Universal Epic Universe ha inyectado miles de millones de dólares, el verdadero crecimiento se ve en la infraestructura urbana y la diversidad cultural de la ciudad.

La llegada del tren de alta velocidad Brightline, que conecta de manera eficiente a Orlando con Miami, ha cambiado las reglas del juego, permitiendo que la ciudad sea el centro de un corredor turístico dinámico.

Además, barrios que antes eran meramente residenciales ahora albergan incubadoras de empresas, galerías de arte independiente, mercados gourmet, tiendas, cafés, museos y hasta destilerías artesanales.

Winter Park Scenic Boat Tour, Orlando scenicboattours.com

5 planes en Orlando: qué puedes hacer más allá de Disney

Downton Orlando y Lago Eola

El corazón geográfico del centro de Orlando (downtown) es el Lago Eola. Un paseo por su perímetro te permitirá disfrutar de vistas espectaculares de los rascacielos; conocer la flora y fauna (con patos y cisnes incluidos), así como ver la fuente conmemorativa Centennial Fountain de cerca.

No puedes irte sin alquilar uno de los icónicos botes de pedal en forma de cisne; si visitas en domingo, puedes conocer el Orlando Farmers Market, donde puedes probar comida local, comprar artesanías y disfrutar de música en vivo.

ICON Park

Situado en International Drive, ICON Park es un complejo de entretenimiento al aire libre que ofrece una alternativa fantástica a los parques temáticos tradicionales. El protagonista absoluto es The Orlando Eye, una rueda de la fortuna de 122 metros de altura que ofrece vistas de 360 grados de toda Florida Central.

También puedes subirte al Orlando StarFlyer, unas sillas voladoras que están catalogadas como las más altas del mundo. En ICON Park encuentras el museo de cera Madame Tussauds, el acuario SEA LIFE o el fascinante Museo de las Ilusiones.

Winter Park Scenic Boat Tour

Ubicado en el elegante barrio de Winter Park, el Scenic Boat Tour ha estado operando desde 1938, lo que lo convierte en una de las atracciones más antiguas del estado.

Este recorrido de una hora te lleva a través de tres de los siete lagos de la cadena de Winter Park, conectados por estrechos canales. Mientras el bote se desliza bajo puentes de piedra y túneles de vegetación, verás mansiones históricas y jardines exuberantes, mientras te cuentan más sobre el pasado de Orlando.

Park Avenue, Orlando Visit Orlando

Museos y arte

Orlando tiene una oferta cultural de museos sorprendentemente profunda, desde el Orlando Museum of Art y el Mennello Museum of American Art (ambos en Loch Haven Park) son paradas obligatorias.

Si prefieres algo más alternativo, pero hermoso, puedes visitar The Charles Hosmer Morse Museum Of American Art. En este lugar encuentras la colección de Louis Comfort Tiffany, con piezas de arte hechas bajo la técnica de soplado de vidrio; vitrales, lámparas, ventanas y hasta una iglesia que celebran el trabajo en vidrio.

Park Avenue

Esta calle ubicada en Winter Park es considerada la “Quinta Avenida” de Orlando, con boutiques exclusivas, galerías de arte y algunos de los mejores restaurantes de la ciudad con terrazas a la calle.

Aquí puedes disfrutar de un café o un helado artesanal mientras exploras las tiendas locales que no verás en ningún otro lado.

¿Cuándo es la mejor temporada para visitar Orlando?

La mejor época para disfrutar de actividades al aire libre en Orlando es entre noviembre y mayo. Durante estos meses, las temperaturas suelen ser entre 18°C y 25°C, y la humedad es significativamente menor.

Durante febrero y marzo, el clima es fresco y la ciudad se llena de festivales de arte y flores; mientras que en septiembre y octubre, aunque es temporada de huracanes y puede haber lluvias vespertinas, los precios de hoteles suelen bajar.

La verdadera "magia" de Orlando reside en lugares turísticos que van más allá de Disney; si bien los parques temáticos son importantes, la ciudad ofrece un abanico de experiencias que enriquecen cualquier viaje.