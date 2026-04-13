El truco de poner una moneda en el router del WiFi, ¿para qué sirve?

El truco de poner una moneda en el router del WiFi es algo a lo que muchas personas han recurrido después de que se hizo viral este método a través de redes sociales. Muchos aseguran que funciona y que es efectivo.

Un problema habitual en los hogares u oficinas sigue siendo que hay ciertas zonas en donde el WiFi apenas llega o está inestable todo el tiempo. Ante este inconveniente recurrente, destaca un truco que los usuarios pusieron de moda.

Truco de poner una moneda en el router del WiFi

Truco de poner una moneda en el router del WiFi. Especial

La idea de colocar una moneda encima del router surgió en redes sociales y es algo que promete, básicamente, mejorar la señal. Con ello se pretende ampliar la cobertura sin gastar dinero, pero surge la duda de si realmente funciona o es simplemente otro mito viral.

La idea se popularizó porque algunas personas aseguran que al colocar una moneda sobre las antenas del router o encima del aparato, la señal se “redirige” o se hace más fuerte en cierta dirección.

Si bien, esto tiene cierta base científica, ya que el WiFi funciona mediante ondas de radio y, como ocurre con otras señales electromagnéticas, los metales pueden reflejarlas, en la práctica, su efecto es muy limitado.

Una moneda, al ser un objeto pequeño y metálico, puede reflejar o bloquear mínimamente esas ondas, pero de forma totalmente impredecible. En algunos casos muy específicos podría causar un ligero cambio en la distribución de la señal, pero no es algo controlado ni consistente. Es decir, si alguien siente que “mejoró”, probablemente fue coincidencia o efecto placebo, no una mejora real y medible.

De hecho, en muchos casos puede ser contraproducente. Interferir con la antena del router, aunque sea con algo tan pequeño como una moneda, puede degradar la señal, generar zonas muertas o afectar la estabilidad de la conexión.

Alternativas más efectivas para mejorar la conexión

Si tu deseo es mejorar tu WiFi de verdad, hay varias alternativas que sí tienen un impacto comprobado y que van mucho más allá del “truco de la moneda”:

Ubicación

Colocar el router en un punto céntrico de tu casa o departamento hace una gran diferencia: permite que la señal llegue de forma más uniforme a todos los espacios. También ayuda ponerlo en un lugar elevado, como una repisa, porque así evitas obstáculos directos y la señal se dispersa mejor. Si lo tienes escondido en una esquina, dentro de un mueble o cerca del piso, estás limitando mucho su alcance sin darte cuenta.

Reducir interferencias

Muchos dispositivos en casa compiten por el mismo “espacio” de radio que usa el WiFi: microondas, teléfonos inalámbricos, televisores, incluso redes de vecinos. Esto genera interferencias que hacen que el internet se vuelva lento o inestable. Además, si tu router lo permite, usar la banda de 5 GHz en lugar de 2.4 GHz puede ayudarte a tener una conexión más rápida y menos saturada, aunque con menor alcance.

Repetidores o extensores

Si tienes áreas donde el WiFi casi no llega (habitaciones lejanas, pisos superiores, patios), un repetidor puede ayudarte. Este dispositivo toma la señal existente y la “retransmite”, extendiendo la cobertura. Eso sí, es importante colocarlo en un punto intermedio donde aún haya buena señal, no en la zona donde ya no llega nada.

Sistemas mesh

Si tu casa es grande o tiene muchas paredes, lo más efectivo hoy en día son los sistemas de red mesh. En lugar de depender de un solo router, usas varios nodos distribuidos por el espacio que trabajan juntos como una sola red. Esto permite que te muevas por tu casa sin perder conexión, ya que tu dispositivo se conecta automáticamente al nodo más cercano. Es una solución más cara, pero también la más estable y eficiente para espacios amplios o con muchos dispositivos conectados.

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