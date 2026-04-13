¿Qué son los volantones? Las aves de primavera que encuentras en calles y banquetas

¿Qué son exactamente los volantones? Estas aves de primavera que encuentras en calles y banquetas son animales que vemos muy frecuentemente en las ciudades.

La primavera no solo llega con el aumento de las temperaturas y la explosión de colores en los jardines; también marca el inicio de la temporada de cría para la inmensa mayoría de las aves en el hemisferio norte.

Es ese momento del año donde el aire se llena de trinos territoriales y una actividad frenética de construcción de nidos. Sin embargo, para el ojo humano no entrenado, esta estación también trae consigo una preocupación recurrente: el hallazgo de pequeñas aves, aparentemente desvalidas, que corretean por el suelo o se esconden entre los arbustos.

Estos pequeños protagonistas son los llamados volantones. A diferencia de lo que nuestra intuición protectora podría dictarnos al verlos solos en el césped, estos pájaros no son necesariamente víctimas de un accidente o del abandono parental.

De hecho, se encuentran en una de las etapas más críticas y emocionantes de su desarrollo biológico.

¿Qué son los volantones? Canva

¿Qué son los volantones?

El volantón es, en esencia, el "adolescente" del mundo aviar, un individuo que ha decidido (o ha sido empujado a) dejar la seguridad del nido pero que aún no domina el arte del vuelo de larga distancia ni la búsqueda de alimento por cuenta propia.

Ya tiene plumas (aunque a veces parezcan algo despeinadas o cortas), tiene los ojos abiertos y muestra una gran movilidad. Han alcanzado un tamaño cercano al de sus padres, pero sus colas suelen ser más cortas y sus movimientos algo torpes.

En este punto, el abandono del nido es un paso evolutivo para reducir el riesgo de que un depredador localice a toda la nidada junta y acabe con todos los hermanos a la vez.

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¿Cuándo encontramos los volantones?

La temporada de volantones ocurre entre la primavera y principios del verano (abril a julio). Es en esta época cuando estas aves comienzan a encontrar alimento por su cuenta; aprovechan los días más largos y los padres pueden realizar decenas de viajes de ida y vuelta para alimentarlos.

El volantón emite llamadas de contacto específicas, a veces chirridos constantes, que sirven como "GPS" para que los adultos lo localicen y le lleven comida.

Durante estos días en el suelo o en ramas bajas, el volantón fortalece los músculos pectorales mediante el aleteo constante y aprende a reconocer a los depredadores. Es un periodo de aprendizaje social y ambiental que no puede ser replicado en cautiverio.

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¿Qué hacer si te encuentras volantones?

Si el volantón tiene plumas y se mueve, lo mejor es dejarlo en paz, pues quiere decir que está siendo vigilado por sus padres.

Si ves sangre, un ala caída de forma asimétrica o si el ave está postrada y no reacciona, entonces necesita ayuda profesional.

Si está en medio de una carretera o a merced de un gato, puedes moverlo a un arbusto o rama alta cercana (a no más de un par de metros de donde lo encontraste).

Intenta manipularlo lo menos posible para no estresarlo.

No intentes alimentarlo, ya que el sistema digestivo de los polluelos es muy delicado. Darle pan, leche o agua puede causarle la muerte por asfixia o diarrea.

Recuerda: la mejor ayuda que puedes brindar a un volantón es tu distancia, tu silencio y, si tienes mascotas, tu responsabilidad.