Alineación planetaria abril 2026: ¿qué planetas se podrán ver a simple vista en el cielo?

Una alineación planetaria será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de abril de 2026, ya que varios planetas del sistema solar se acomodarán visualmente formando una línea en el cielo. Este tipo de eventos no ocurre con frecuencia, por lo que representa una gran oportunidad para quienes disfrutan observar el cielo.

Durante algunos días, el cielo ofrecerá un espectáculo accesible para casi cualquier persona. No será indispensable contar con telescopios ni equipo especializado, ya que el fenómeno astronómico podrá apreciarse a simple vista si las condiciones climáticas lo permiten.

Alineación Planetaria Star Walk

¿Qué planetas se podrán ver la alineación planetaria de abril 2026?

En esta alineación participarán Venus, Marte, Júpiter y Saturno, cuatro de los planetas más visibles desde la Tierra. Cada uno tendrá características particulares que facilitarán su identificación en el cielo.

Venus destacará como el punto más brillante, siendo prácticamente imposible de confundir. Júpiter también tendrá una gran luminosidad, muy cercana a la de Venus. Marte será reconocible por su característico color rojizo, mientras que Saturno aparecerá con un brillo más tenue y un tono amarillento.

Foto: Canva

Este fenómeno ocurre debido a la forma en que los planetas orbitan alrededor del Sol. Desde nuestra perspectiva, parecerá que se alinean en una misma dirección, creando una imagen llamativa sobre el horizonte.

¿Cuándo será el mejor momento para ver la alineación planetaria de abril 2026?

Aunque los planetas comenzarán a acercarse visualmente desde inicios de abril, los días en los que se verán más alineados serán la madrugada del 15 y 16 de abril. Sin embargo, el 18 de abril se considera el punto con mayor visibilidad dentro de una ventana de varios días.

Esto significa que no es necesario observarlos únicamente en una fecha específica, ya que el fenómeno podrá apreciarse durante varias mañanas cercanas a esos días.

Dentro de poco podremos ver este fenómeno astronómico Especial

El momento ideal para observar la alineación será entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana, hora del centro de México. Este periodo es clave porque ocurre justo antes del amanecer, cuando el cielo aún está lo suficientemente oscuro.

En el caso de la Ciudad de México, donde el amanecer será aproximadamente a las 06:16 el 18 de abril, se recomienda comenzar a observar alrededor de las 05:46.

Para localizar los planetas, es importante dirigir la mirada hacia el este-sureste. Ahí aparecerán cerca del horizonte y, conforme pasen los minutos, irán ascendiendo ligeramente antes de que la luz del Sol comience a ocultarlos.

¿Qué ocurre durante una alineación planetaria?

Una alineación planetaria no implica que los planetas estén realmente uno detrás de otro en el espacio. Lo que sucede es un efecto visual desde la Tierra, provocado por la posición de cada planeta en su órbita.

Star Walk

Durante varios días, estos cuerpos celestes parecerán agruparse en el cielo. Por ello, el 18 de abril debe entenderse como el punto más destacado dentro de un periodo más amplio de observación, no como el único día en que podrá apreciarse el fenómeno.

Consejos para observar mejor el fenómeno

Para disfrutar este evento astronómico, es recomendable buscar un lugar con el horizonte despejado hacia el este. Esto es importante porque los planetas estarán relativamente bajos, por lo que edificios, árboles o montañas pueden bloquear la vista.

También es conveniente alejarse de zonas con mucha iluminación artificial. Un cielo más oscuro permitirá distinguir mejor los colores de Marte y el brillo de Saturno.

alineación planetaria

Aunque no es obligatorio usar equipo, contar con binoculares puede mejorar la experiencia. Con ellos, incluso podría ser posible observar algunos detalles adicionales, como las lunas más grandes de Júpiter.

Por último, el uso de aplicaciones móviles como SkySafari o Stellarium puede ser de gran ayuda. Estas herramientas utilizan el GPS del celular para mostrar la ubicación exacta de los planetas en tiempo real, facilitando su identificación.

PJG