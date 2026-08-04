Tren Tequila Express, una nueva forma de conocer el pueblo mágico de Tequila

Jalisco es uno de los estados de México más visitados por los turistas extranjeros y locales, por su cercanía con la Ciudad de México, pero también por ser la cuna del tequila y el mariachi. En tu próximo viaje, no te pierdas la experiencia del Tren Tequila Express.

Pensar en Jalisco automáticamente nos remonta a Guadalajara y Puerto Vallarta, pero pocos saben que este estado cuenta con 12 pueblos mágicos. Uno de ellos destaca por ser la cuna de una de las bebidas nacionales: Tequila.

Ubicado a menos de una hora de viaje en carretera desde Guadalajara, este destino se ha convertido en uno más visitados del país, pues combina cultura, gastronomía y la oportunidad de descubrir cómo se hace esta bebida tan emblemática.

De hecho, tal es la relevancia de este lugar, que en 2006 el Paisaje de Agaves y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila fueron declarados Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El paisaje agavero ya es Patrimonio Mundial Canva

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Tequila?

El pueblo mágico de Tequila ofrece muchas actividades. Desde recorrer su centro histórico y pasar por la parroquia de Santiago Apóstol, disfrutar la gastronomía local, como la birria, tortas ahogadas o carne en su jugo, hasta experiencias más personalizadas.

Una de las más populares es recorrer las destilerías para conocer de cerca el proceso para transformar el agave azul en tequila. Una de las que mantiene las puertas abiertas es Casa Sauza, donde se han enfocado en tener experiencias vivenciales y no solo un recorrido más.

Como explica Víctor Martínez, director de Heritage Center, embajador global para la marca, la visita comienza en su jardín botánico, donde conoces la planta del agave azul tequilana weber, además de otras variedades de agaváceas y cactáceas, identificando sus diferencias.

En este lugar también te enseñan cómo se hace la jima del agave, para después ir a la fábrica La Perseverancia, para conocer el proceso de elaboración del tequila, desde el lado tradicional hasta las innovaciones tecnológicas.

También tienen la opción de realizar catas de tequila de diferentes tipos: desde las más clásicas hasta sensoriales, con chocolate o mixología, además del restaurante La Cueva de Don Cenobio.

Aquí puedes disfrutar de lo mejor de la cocina mexicana y platillos elaborados con productos endémicos de la región y orgánicos también, por lo que también apoyas a productores locales.

Al recorrido a las destilerías se ha sumado una nueva experiencia que ha ganado gran popularidad: el Tren Tequila Express.

El recorrido en tren permite disfrutar el paisaje y conocer la historia del tequila Cortesía Tren Tequila Express

¿Qué es el Tren Tequila Express?

El Tren Tequila Express es un proyecto turístico que nació por el impulso de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO), con el objetivo de promover la Ruta del Tequila y fortalecer el turismo en la región.

Como su nombre lo indica, se trata de un tren que conecta la ciudad de Guadalajara con el municipio de Tequila.

Pero, más allá de llevarte al pueblo mágico, se convierte en una experiencia completa, pues al tiempo que disfrutas del paisaje agavero, durante el recorrido puedes conocer más sobre la historia del tequila, disfrutar de snacks y bebidas.

Existen diferentes formas de viajar en el Tren Tequila Express. La primera es simplemente usarlo para llegar a Tequila y tener tiempo libre para conocer el lugar, o puedes comprar un paquete que incluya el visitar una destilería.

Casa Sauza es una de las que se unen a esta experiencia con un paquete que incluye, además de todo el recorrido tradicional por su destilería, guía turístico a bordo del tren, así como cocteles con tequila, comida en su restaurante, una visita guiada al centro de Tequila y un espectáculo cultural.

De esta forma, durante 12 horas puedes vivir de cerca a este pueblo mágico, además de conocer un poco sobre su historia y cultura.

Si nunca has viajado en tren, esta es una excelente oportunidad Canva

¿Cuánto cuesta el Tren Tequila Express?

El costo del viaje en el Tren Tequila Express depende de la experiencia que elijas y la clase en la que decidas viajar. Por ejemplo, si solo lo usas como transporte, el costo va de los mil 200 pesos en clase ejecutiva a los mil 485 en primera clase, por el viaje sencillo, por persona.

Si eliges el viaje redondo, pagarías de mil 885 a 2 mil 300 pesos. En cambio, la experiencia del tren más la visita a una destilería, está en 2 mil 500 pesos en clase ejecutiva y 2 mil 885 pesos en primera clase, por persona.

Finalmente, la opción más completa con alimentos y tour por el centro de Tequila, está en 4 mil 150 pesos por persona.

Eso sí, ese importante reservar tu viaje con anticipación, tomando en cuenta que solo hay salidas viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana, con regreso a las 19 horas viernes y sábados, y a las 17:30 horas los domingos. Para comprar tus boletos entra a la página web del Tren Tequila Express.

Descubre más sobre el mundo del Tequila y adéntrate en este pueblo mágico con el Tren Tequila Express, es como viajar en el tiempo.