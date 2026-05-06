¿Quieres escuchar mariachis en CDMX? Estos lugares tienen el mejor ambiente

Si quieres llevar una serenata o simplemente disfrutar del sonido del mariachi, en la Ciudad de México hay varios lugares donde puedes vivir esta tradición al máximo mientras degustas deliciosa comida mexicana.

El mariachi es uno de los géneros más representativos de México, una expresión musical que forma parte de la identidad del país y que sigue llenando de emoción calles, plazas y restaurantes.

¿Dónde escuchar mariachis en CDMX?

Si estás buscando dónde escuchar mariachis en CDMX, aquí te dejamos algunas opciones imperdibles para armar un plan inolvidable.

Plaza Garibaldi como llegar

El lugar más emblemático para escuchar mariachi en la ciudad es, sin duda, Plaza Garibaldi. Aquí encontrarás el ambiente perfecto para disfrutar de la música en vivo en cualquier momento.

En la plaza también podrás ver estatuas de grandes figuras como Chavela Vargas, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Pedro Infante, Lola Beltrán, Javier Solís y Martín Urieta.

Además, hay restaurantes y puestos de comida donde puedes probar desde antojitos mexicanos hasta comida corrida, muchos con música en vivo.

Ubicación : Eje Central Lázaro Cárdenas 43, Centro, Cuauhtémoc.

: Eje Central Lázaro Cárdenas 43, Centro, Cuauhtémoc. Precio: Entrada libre (las canciones se pagan directamente a los mariachis).

¿Dónde escuchar mariachis en CDMX?: lugares con música en vivo y comida mexicana Foto: Cuartoscuro.com

El Lugar del Mariachi

Este restaurante es ideal si buscas una experiencia más completa: comida y mariachi en vivo en un solo lugar.

Cuenta con buffet y un ambiente perfecto para celebraciones o reuniones especiales. Además, suelen tener eventos en fechas conmemorativas, por lo que vale la pena revisar sus redes sociales.

Ubicación: Hamburgo 86, Juárez, Cuauhtémoc.

Trajineras de Xochimilco

Uno de los planes más coloridos y tradicionales en CDMX es recorrer las trajineras de Xochimilco, donde también puedes disfrutar de música de mariachi durante el paseo.

El ambiente es festivo, rodeado de canales, naturaleza y música, ideal para ir con amigos o familia.

Precio: Aproximadamente $750 por hora por trajinera (hasta 18 personas).

¿Dónde escuchar mariachis en CDMX?: lugares con música en vivo y comida mexicana Foto: Cuartoscuro.com

La Coyoacana

Ubicada en una de las zonas más visitadas de la ciudad, esta cantina con patio ofrece música en vivo en un ambiente relajado y tradicional.

Es perfecta para disfrutar de buena comida, bebidas y, por supuesto, mariachi en vivo en el corazón de Coyoacán.

Ubicación: Higuera 14, La Concepción, Coyoacán.

Arroyo Restaurante

Si buscas un lugar amplio y familiar, este restaurante es una gran opción. Ofrece música de mariachi en vivo, comida mexicana tradicional y un ambiente ideal para pasar el día.

Además, cuenta con área de juegos infantiles, lo que lo hace perfecto para ir con niños.

Ya sea para una serenata, una celebración o simplemente para disfrutar de la música mexicana, estos lugares en CDMX ofrecen experiencias únicas.

El mariachi no solo se escucha, se vive. Y en la capital del país, siempre habrá un rincón donde la trompeta, el violín y la guitarra te acompañen.