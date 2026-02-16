Alineación Planetaria 2026: hora y cómo verla en su máximo esplendor en México

El 28 de febrero de 2026 se podrá observar en México un fenómeno astronómico poco habitual: la alineación de seis planetas del Sistema Solar. Aquí te decimos los horarios y cómo verla en su máximo esplendor.

Aunque el término más popular es “alineación planetaria”, los especialistas aclaran que se trata de una disposición aparente desde la perspectiva de la Tierra.

¿Qué es una alineación planetaria?

En términos astronómicos, la “alineación planetaria” describe la disposición aparente de varios planetas en una misma región del cielo desde la perspectiva terrestre. El llamado “desfile planetario” es un término más coloquial que alude a la aparición conjunta de varios planetas en el firmamento.

Alineación Planetaria 2026: cómo verla en México. Canva

UNAM Global explica que, aunque visualmente parecen formar una línea, en realidad no están perfectamente alineados en el espacio, sino que coinciden en la misma franja celeste debido a la posición relativa de la Tierra.

¿Cuándo y a qué hora ver la alineación planetaria?

La fecha clave para observar el fenómeno será el 28 de febrero de 2026, aunque los planetas podrán apreciarse varios días antes y después. El mejor momento será entre las 18:00 y 19:00 horas, aproximadamente una hora después de la puesta del Sol.

Durante ese periodo, los planetas empezarán a elevarse sobre el horizonte occidental. Mercurio y Saturno aparecerán primero, seguidos por Venus, Júpiter, Marte, Urano y Neptuno, de acuerdo con información de UNAM Global basada en datos de la NASA.

Alineación Planetaria 2026: cómo verla en México. Star Walk

Desde México, cinco de ellos podrán verse a simple vista:

Mercurio

Mercurio Venus

Júpiter

Saturno

Marte

Mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio debido a su bajo brillo.

Venus será el más brillante y funcionará como punto de referencia cerca del horizonte oeste. Júpiter destacará por su intensidad lumínica, mientras que Mercurio y Saturno estarán relativamente bajos y visibles por poco tiempo tras el atardecer.

Revisa el horario exacto en tu ciudad para no perderte el mejor momento. Usa aplicaciones o sitios de astronomía para saber a qué hora serán visibles los planetas.

Alineación Planetaria 2026: cómo verla en México. Star Walk

Tips para observar el desfile planetario en México

Para aprovechar la noche del 28 de febrero, es recomendable considerar algunos puntos clave:

Busca un lugar con horizonte despejado. Es fundamental tener vista libre hacia el oeste, sin edificios, montañas o árboles que bloqueen la observación.

Busca un lugar con horizonte despejado. Es fundamental tener vista libre hacia el oeste, sin edificios, montañas o árboles que bloqueen la observación. Aléjate de la contaminación lumínica. En zonas con menor iluminación artificial será más sencillo distinguir los planetas, especialmente Urano y Neptuno .

Llega con tiempo. Mercurio y Venus aparecerán bajos y desaparecerán rápidamente, por lo que conviene comenzar la observación poco después del atardecer.

Utiliza aplicaciones móviles. Herramientas como Star Walk 2 o Stellarium permiten ubicar los planetas en tiempo real según tu ubicación.

Diferencia planetas de estrellas. Los planetas no titilan como las estrellas; su luz es constante, lo que facilita identificarlos.

Revisa el clima. Un cielo despejado será determinante para disfrutar el espectáculo.

Quienes cuenten con telescopio podrán ampliar la experiencia al identificar con mayor claridad a Urano y Neptuno, completando así la lista de siete planetas visibles en una misma franja del cielo.